Nisanda sanayi üretiminde korkutan düşüş

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Nisan 2025 döneminde sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,1 düşüş gösterdi. Yıllık olarak ise sanayi üretiminde yüzde 3,3'lük yükseliş yaşandı.

2 SEKTÖR HARİÇ TÜM ALT SEKTÖRLERDE DARALMA

Sanayi üretim endeksi değişim oranlarına bakıldığında, 2025 Nisan ayında elektrik, gaz, buhar (yüzde 0,2) ve enerji (yüzde 1,3) alt sektörleri dışında kalan tüm ana sanayi gruplarında ve teknoloji düzeyine göre sınıflandırılan imalat sanayi gruplarında düşüş yaşandığı görüldü. Özellikle toplam sanayi üretimi bir önceki aya göre yüzde 3,1 azalırken, imalat sanayi yüzde 3,4, madencilik ve taş ocakçılığı ise yüzde 2,5 oranında geriledi. Dayanıksız tüketim mallarında yüzde 3,0, ara mallarında ise yüzde 0,7 oranında düşüş kaydedildi.

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRÜN İMALATINDA SERT DÜŞÜŞ

En fazla düşen üç alt sektör incelendiğinde; yüksek teknoloji üretimi yüzde 32,2 gibi dikkat çekici bir oranda geriledi. Sermaye malı üretimi yüzde 9,6 azalışla ikinci sırada yer alırken, düşük teknoloji ürünleri imalatı da yüzde 2,2’lik düşüşle dikkat çekti.