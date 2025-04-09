Nisanın ilk konserini şef Gürer Aykal yönetecek
Kaynak: Kültür Sanat Servisi
Sanatın İstanbul’daki duraklarından Atatürk Kültür Merkezi, bu ay klasik müziğin seçkin örneklerine ev sahipliği yapacak.
İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), konser serisinin yeni etkinliğinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.
İDSO konser serisinin bu ayki ilk konseri, 11 Nisan 2025 Cuma günü saat 20.00’de Türk Telekom Opera Salonu’nda gerçekleşecek.
Şef Gürer Aykal yönetiminde gerçekleşecek konserde, Wolfgang Amadeus Mozart’ın sevilen senfoni ve keman konçertolarından oluşan özel bir repertuvar yer alıyor.
Gecenin solisti ise genç keman virtüözü Naz İrem Türkmen olacak.