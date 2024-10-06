Nişantaşı’nda restorana silahlı saldırı: İki gece üst üste ateş açıldı

İstanbul'un Şişli ilçesi Nişantaşı semtinde bir restorana motosikletli kişiler tarafından üst üste iki gece silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırılarda ölen ya da yaralanan olmazken, polis şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

Edinilen bilgiye göre restoranın kapalı olduğu gece saatlerinde motosikletle gelen şüpheliler, iş yerine kurşun yağdırdı.

Henüz kimlikleri belirlenemeyen motosikletli 2 kişiden birinin motosikletten inerek iş yerine ateş açtığı, ardından motosiklete binerek geldikleri istikametten kaçtıkları ve iki saldırının da benzer şekilde gerçekleştiği öğrenildi.

Olayın ardından adrese polis ekipleri sevk edildi.

Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemleri alırken, olay yeri inceleme ekibinin restoran girişinde ve önünde yaptığı incelemelerde mermilerin restoranın dış cephesine isabet ettiği tespit edildi.

Polis saldırıları gerçekleştiren şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.