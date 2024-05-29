Nisanur ve Fidan’a Paris kotası

Spor Servisi

Milli eskrimci Nisanur Erbil ile milli judocu Fidan Öğel, kota alarak Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı elde etti. Türkiye Milli Olimpiyat Komitesinden yapılan açıklamada, “Milli eskrimcimiz Nisanur Erbil, Uluslararası Eskrim Federasyonundan (FIE) 28 Mayıs'ta aldığı davetle Avrupa kıta kotasını kullanarak kadınlar kılıç disiplininde Paris 2024 Olimpiyat Oyunları'na katılma hakkı kazandı“ denildi.

Nisanur'un, kılıç disiplininde Türkiye'yi olimpiyatlarda temsil edecek ilk kadın sporcu olacağı belirtildi. Milli judocu Fidan Öğel de, Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde etti. Türkiye Judo Federasyonundan alınan bilgiye göre, kadınlar 70 kiloda mücadele eden Fidan, olimpik sıralama doğrultusunda kota aldı. Fidan'la beraber Paris 2024'te Türkiye'yi temsil edecek judocu sayısı 7'ye yükseldi.