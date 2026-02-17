Nissan 2026 Model Sıfır Araçlar Fiyat Listesi

2026 model yılı Nissan araçlarının tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi açıklandı. Yeni yılda otomobil satın almak isteyen kullanıcılar için Nissan Qashqai fiyat listesi, Nissan Juke fiyat listesi ve Qashqai e-POWER fiyatları merak konusu olmaya devam ediyor.

Şubat 2026 itibarıyla açıklanan fiyatlar, kampanyalı seçenekler ve finansman destekleriyle birlikte Nissan’ın SUV segmentindeki modellerini yeniden gündeme taşıdı. Aşağıda 2026 model Nissan araçlarının güncel fiyat listesi yer alıyor.

NİSSAN QASHQAİ FİYAT LİSTESİ (ŞUBAT 2026)

Qashqai Mild Hybrid modellerinde ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve 600.000 TL 12 ay %0 faizli kredi fırsatı sunuluyor. Skypack 4WD ve Platinum serilerinde bireysel ve ticari müşterilere 200.000 TL takas desteği bulunuyor.

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.676.900 TL 2.576.900 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.113.500 TL 3.013.500 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.401.000 TL 3.401.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.500.000 TL 3.500.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.612.600 TL 3.612.600 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.640.800 TL 3.640.800 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.753.200 TL 3.753.200 TL

Siyah tavan çift renk opsiyonu fiyat farkı 25.000 TL’dir.

YENİ NİSSAN QASHQAİ E-POWER FİYAT LİSTESİ

Yeni Qashqai e-POWER modellerinde 150.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel %0 faizli kredi desteği sunuluyor.

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat e-POWER 190PS Skypack 3.614.900 TL 3.514.900 TL e-POWER 190PS N-Design 3.787.100 TL 3.637.100 TL e-POWER 190PS Platinum 4.050.900 TL 3.748.900 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 4.187.000 TL 4.087.000 TL

Siyah tavan çift renk opsiyonu fiyat farkı 25.000 TL’dir.

NİSSAN JUKE FİYAT LİSTESİ (2026 MODEL)

Nissan Juke modellerinde bireysel müşterilere 100.000 TL nakit alım indirimi ve 240.000 TL %0 faizli kredi desteği sunulurken, ticari müşterilere özel finansman seçenekleri de bulunuyor.

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.800.300 TL 1.700.300 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.187.900 TL 2.087.900 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.279.000 TL 2.179.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.403.900 TL 2.303.900 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.403.900 TL 2.303.900 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.483.000 TL 2.383.000 TL

Çift renk opsiyonu fiyat farkı 12.000 TL’dir.

YASAL UYARI

Belirtilen fiyatlar 1 Şubat 2026 itibarıyla geçerlidir. Araç teslim tarihindeki fiyatlar esas alınır. Vergi mevzuatında oluşabilecek değişiklikler fiyatlara yansıyabilir. Trafik sigortası, noter tescil işlemleri ve resmi harçlar fiyatlara dahil değildir. Kampanyalar stoklarla sınırlıdır ve başka kampanyalarla birleştirilemez.

2026 Nissan Qashqai fiyatı ne kadar?

Qashqai Mild Hybrid modellerinde fiyatlar 2.576.900 TL’den başlamaktadır.

Nissan Juke 2026 model fiyatı ne kadar?

2026 model Nissan Juke fiyatları kampanyalı olarak 1.700.300 TL’den başlamaktadır.

Qashqai e-POWER fiyatı ne kadar?

Yeni Qashqai e-POWER modellerinde fiyatlar 3.514.900 TL’den başlamaktadır.

Nissan 2026 model sıfır araç fiyat listesi, SUV segmentinde geniş bir seçenek sunuyor. Qashqai, Qashqai e-POWER ve Nissan Juke modelleri, kampanyalı fiyatları ve finansman destekleriyle 2026 yılında otomobil almak isteyenler için dikkat çekici alternatifler oluşturuyor.