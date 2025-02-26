Nissan'ın kredi notu düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Nissan'ın uzun vadeli kredi notunu "süren düşük karlılığı" nedeniyle "BB+" seviyesine düşürdü.

Fitch Ratings'in açıklamasında, Nissan'ın düşük karlılığının sürdüğü ve nakit akışının Mart 2026'ya kadar negatif kalacağının öngörüldüğü belirtildi.

GÖRÜNÜM NEGATİF

Bu kapsamda otomotiv şirketinin kredi notunun "BBB-" seviyesinden "BB+" seviyesine düşürüldüğü kaydedilen açıklamada, görünümün negatif olduğuna vurgu yapıldı.

Negatif görünümün Nissan'ın yeniden yapılanma planının uygulanmasına ilişkin belirsizlikleri yansıttığına dikkat çekilen açıklamada, söz konusu planın da maliyetleri makul ölçüde azaltmasının beklendiğinin altı çizildi.

Ancak gelir ve maliyetlerin, ABD'nin gümrük tarifeleri ile ABD ve Güneydoğu Asya'daki zayıf yeni otomobil satışlarından etkilenmesinin muhtemel olduğu belirtildi.

MOODY'S DE DÜŞÜRMÜŞTÜ

Açıklamada, bu kapsamdaki ilerlemede herhangi bir gecikmenin negatif derecelendirme eylemine yol açabileceğine de vurgu yapıldı.

Moody's de geçen hafta Nissan'ın kredi notunu düşürmüştü.

Japon otomobil üreticileri Honda ve Nissan, 2024 yılı sonunda resmi olarak birleşme görüşmelerine başlamış, bu ay birleşme planlarını sonlandıklarını bildirmişlerdi.