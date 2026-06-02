Nissan Juke Haziran 2026 sıfır araç kampanyası ve fiyat listesi açıklandı!

Nissan Juke Haziran 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi belli oldu. Sınırlı sayıda Juke Tekna MT seçeneği 1.699.000 TL, Juke Tekna DCT seçeneği ise 1.799.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla katılımcı yetkili satıcılarda satışa sunuldu.

NİSSAN JUKE HAZİRAN 2026 KAMPANYASI

Nissan Juke kampanyasında Tekna MT ve Tekna DCT versiyonları bireysel müşterilere özel kredi avantajıyla öne çıkıyor. Her iki versiyonda da 240.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faizli kredi fırsatı sunuluyor.

Juke Redline Edition versiyonunda ticari müşterilere özel 1.000.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı yer alıyor. Platinum Premium versiyonunda ise bireysel ve ticari müşteriler için 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

NİSSAN JUKE HAZİRAN 2026 FİYAT LİSTESİ

1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 2.087.800 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 1.699.000 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 2.207.900 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 1.799.000 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 2.327.500 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 2.015.300 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Redline Edition Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 2.417.500 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 2.099.000 TL

1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 2.707.100 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 2.607.100 TL



JUKE TEKNA MT VE TEKNA DCT KAMPANYASI

JUKE REDLİNE EDİTİON VE PLATİNUM PREMİUM FIRSATLARI

ÇİFT RENK OPSİYONU FİYAT FARKI

2026 model yılı Nissan Juke Platinum ve Platinum Premium paketlerinde çift renk opsiyonu fiyat farkı 12.000 TL olarak açıklandı.

Nissan Juke Haziran 2026 fiyat listesinde en dikkat çeken başlangıç seviyesi, 1.699.000 TL tavsiye edilen nakit alım indirimli fiyatıyla 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna oldu. Tekna DCT versiyonu 1.799.000 TL, Redline Edition 2.099.000 TL, Platinum Premium ise 2.607.100 TL tavsiye edilen nakit alım indirimli fiyatıyla listede yer aldı. Kampanyada bireysel ve ticari müşterilere yönelik kredi ve indirim seçenekleri de öne çıkıyor.

Nissan Juke Haziran 2026 başlangıç fiyatı ne kadar?

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna için tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı 1.699.000 TL olarak açıklandı.

Nissan Juke Tekna DCT kampanyalı fiyatı kaç TL?

Nissan Juke 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna versiyonunun tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı 1.799.000 TL’dir.

Nissan Juke Redline Edition fiyatı ne kadar?

1.0 DIG-T 115PS DCT Redline Edition versiyonunun tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı 2.099.000 TL’dir.

Nissan Juke Platinum Premium kampanyası ne sunuyor?

Platinum Premium versiyonunda bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel 500.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı sunuluyor.

Nissan Juke Tekna için kredi kampanyası var mı?

Evet. Tekna MT ve Tekna DCT seçeneklerinde bireysel müşterilere özel 240.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faizli kredi avantajı bulunuyor.

Nissan Juke çift renk opsiyonu fiyat farkı ne kadar?

2026MY Platinum ve Platinum Premium paketlerinde çift renk opsiyonu fiyat farkı 12.000 TL’dir.