Nissan Juke Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Nissan Juke Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı. Nissan Juke Tekna MT, Tekna DCT, Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium versiyonları için kampanyalı fiyatlar, nakit alım indirimi ve faizsiz ticari kredi fırsatları duyuruldu.

NİSSAN JUKE MAYIS 2026 KAMPANYASI

Mayıs ayında sıfır SUV sahibi olmak isteyenler için Nissan Juke kampanyası dikkat çekiyor. Açıklanan kampanya kapsamında farklı Juke versiyonları için kampanyalı anahtar teslim fiyatları ve ticari müşterilere özel kredi avantajları sunuluyor.

NİSSAN JUKE KAMPANYA DETAYLARI

Nissan Juke Tekna MT Kampanyası

Sınırlı sayıdaki Nissan Juke Tekna MT seçeneği, 1.699.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor.

Ayrıca bireysel müşterilere özel 240.000 TL 12 ay %0 faizli kredi avantajı da kampanya kapsamında yer alıyor.

Nissan Juke Tekna DCT Kampanyası

Nissan Juke Tekna DCT seçeneği için tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 1.799.000 TL olarak açıklandı.

Bu versiyonda da bireysel müşterilere özel 240.000 TL 12 ay %0 faizli kredi desteği sunuluyor.

Nissan Juke Platinum Kampanyası

Nissan Juke Platinum versiyonu için tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatı 1.991.500 TL olarak duyuruldu.

Nissan Juke N-Design, N-Sport ve Platinum Premium Kampanyası

Nissan Juke N-Design, N-Sport ve Platinum Premium versiyonlarında bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

Ticari müşterilere özel olarak ayrıca 500.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor.

NİSSAN JUKE MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 2.063.700 TL 1.699.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.182.400 TL 1.799.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.300.500 TL 1.991.500 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.445.300 TL 2.345.300 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.445.300 TL 2.345.300 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.675.700 TL 2.575.700 TL

ÇİFT RENK OPSİYONU FİYATI

2026 model yılı Platinum ve Platinum Premium paketlerinde çift renk opsiyonu fiyat farkı 12.000 TL olarak açıklandı.

YASAL UYARILAR VE KAMPANYA KOŞULLARI

Bu listedeki fiyatlar, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren bir sonraki sirküler açıklanana kadar geçerlidir. Teslim tarihindeki fiyatlar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlar 2026 model yılı Nissan modelleri için geçerlidir. Araç üzerindeki tüm vergiler ve vergi mevzuatında oluşan değişiklikler araç teslimatında müşteri tarafından karşılanacaktır.

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına trafik sigortası bedeli ve noter trafik tescil işlemleri ile ilgili harç bedelleri dahil değildir.

Araçlara ilişkin trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri, resmi tarifedeki değişikliklere bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kampanya dahilindeki araçlar başka kampanyalar ile birleştirilemez ve kampanyalı araçlar stoklarla sınırlıdır.

Nissan Juke Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, kampanyalı fiyatlar, nakit alım indirimleri ve faizsiz kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Tekna MT’den Platinum Premium versiyonuna kadar farklı seçeneklerde sunulan avantajlar, Nissan Juke’u Mayıs 2026 SUV kampanyaları içinde öne çıkan modellerden biri haline getiriyor.