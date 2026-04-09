Nissan Juke Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Nissan’ın şehir SUV segmentindeki popüler modeli Juke için Nisan 2026 kampanyası duyuruldu. Nissan Juke fiyatları, kampanyalı seçenekler, faizsiz kredi imkanları ve nakit indirim fırsatları ile yeniden gündemde. Özellikle giriş seviyesinde sunulan cazip fiyatlar ve finansman destekleri, modeli daha ulaşılabilir hale getiriyor.

Yeni dönemde Nissan Juke kampanyası, hem bireysel hem de ticari kullanıcılar için farklı avantajlar sunuyor. İşte Juke Nisan 2026 fiyat listesi ve kampanya detayları…

NİSSAN JUKE KAMPANYA AVANTAJLARI

Tekna MT: 1.699.000 TL kampanyalı fiyat + 240.000 TL 12 ay %0 faizli kredi

1.699.000 TL kampanyalı fiyat + 240.000 TL 12 ay %0 faizli kredi Tekna DCT: 1.799.000 TL kampanyalı fiyat + 240.000 TL 12 ay %0 faizli kredi

1.799.000 TL kampanyalı fiyat + 240.000 TL 12 ay %0 faizli kredi Platinum: 1.899.000 TL kampanyalı fiyat

1.899.000 TL kampanyalı fiyat N-Design, N-Sport ve Platinum Premium: 100.000 TL nakit indirim

100.000 TL nakit indirim Ticari müşterilere: 500.000 TL 6 ay %0 faizli kredi

500.000 TL 6 ay %0 faizli kredi Çift renk opsiyon: 12.000 TL

NİSSAN JUKE 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.969.800 TL 1.699.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.140.700 TL 1.799.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.256.200 TL 1.899.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.398.500 TL 2.298.500 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.398.500 TL 2.298.500 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.624.400 TL 2.524.400 TL

JUKE KAMPANYASI KİMLER İÇİN AVANTAJLI?

Nissan Juke kampanyası, özellikle bireysel kullanıcılar için faizsiz kredi avantajı ile öne çıkıyor. 240.000 TL’ye kadar sunulan %0 faizli kredi, araç alımını kolaylaştırıyor.

Ticari müşteriler için ise 500.000 TL’ye kadar sunulan faizsiz kredi imkanı önemli bir finansman desteği sağlıyor. Ayrıca üst donanımlarda sunulan nakit indirim fırsatları, toplam maliyeti düşürüyor.

NİSSAN JUKE FİYATLARI NEDEN ÖNEMLİ?

Nissan Juke fiyatları, B-SUV segmentinde rekabetin önemli göstergelerinden biri olarak kabul ediliyor. Kampanyalı fiyatların özellikle giriş seviyesinde agresif şekilde belirlenmesi, modelin satış performansını doğrudan etkileyebilir.

Nissan Juke 2026 fiyatı ne kadar?

Juke kampanyalı fiyatı 1.699.000 TL’den başlamaktadır.

Nissan Juke kredi kampanyası var mı?

Evet, 240.000 TL 12 ay %0 faizli kredi seçeneği sunulmaktadır.

Juke en dolu paket fiyatı ne kadar?

Platinum Premium versiyonu 2.524.400 TL kampanyalı fiyatla sunulmaktadır.

Nissan Juke nakit indirimi ne kadar?

N-Design, N-Sport ve Platinum Premium versiyonlarında 100.000 TL nakit indirim bulunmaktadır.

Juke çift renk opsiyon fiyatı ne kadar?

Çift renk opsiyon fiyatı 12.000 TL olarak belirlenmiştir.

Nissan Juke Nisan 2026 kampanyası, uygun başlangıç fiyatı, faizsiz kredi imkanları ve nakit indirim avantajları ile dikkat çekiyor. Özellikle şehir içi kullanım için SUV arayanlar açısından bu kampanya önemli bir fırsat sunuyor. Nissan Juke, fiyat-performans dengesi ile segmentinde güçlü bir alternatif olmaya devam ediyor.