Nissan Juke Ocak 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Nissan, kompakt SUV segmentinin sevilen modellerinden Nissan Juke için Ocak 2026 sıfır araç kampanyasını resmi olarak duyurdu. Yeni kampanya kapsamında kampanyalı anahtar teslim fiyat, yüksek tutarlı nakit alım indirimi ve faizsiz kredi fırsatları bir arada sunuluyor. “Nissan Juke kampanya”, “Nissan Juke 2026 fiyat”, “Juke Tekna indirim” ve “Nissan Juke faizsiz kredi” gibi en çok aranan soruların yanıtları netleşti.

NİSSAN JUKE TEKNA MT KAMPANYA FİYATI

Ocak 2026 kampanyasının en dikkat çeken fırsatlarından biri Nissan Juke Tekna MT seçeneği oldu. Sınırlı sayıdaki araç için geçerli olan bu fırsatta Juke Tekna MT:

Model Kampanya Türü Fiyat Nissan Juke (Tekna MT) Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat 1.549.000 TL

Bu özel fiyat, yetkili satıcılarda kullanıcıları bekliyor.

NİSSAN JUKE TEKNA DCT KAMPANYA DETAYLARI

Nissan Juke Tekna DCT modeli için hem bireysel hem ticari müşterilere özel güçlü avantajlar sunuluyor.

Kampanya Türü Avantaj Nakit Alım İndirimi 265.000 TL’ye varan indirim Bireysel Müşterilere Özel 100.000 TL nakit indirim + 240.000 TL 12 Ay %0 faizli kredi Ticari Müşterilere Özel 100.000 TL nakit indirim + 500.000 TL 6 Ay %0 faizli ticari kredi

NİSSAN JUKE N-DESİGN, N-SPORT VE PLATİNUM KAMPANYASI

Nissan Juke’ta üst donanım paketleri için de cazip fırsatlar yer alıyor. N-Design, N-Sport, Platinum ve Platinum Premium versiyonları için sunulan kampanya detayları şöyle:

Model Grubu Kampanya Türü Avantaj N-Design / N-Sport / Platinum / Platinum Premium Nakit Alım İndirimi 260.000 TL’ye varan indirim Aynı Model Grubu Ticari Müşterilere Özel 100.000 TL nakit indirim + 500.000 TL 6 Ay %0 faizli ticari kredi

KAMPANYA ŞARTLARI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Kampanya, BDDK’nın 21.02.2022 tarihli 10099 sayılı kararı uyarınca nihai fatura değeri limitleri çerçevesinde geçerli. Nissan Otomotiv A.Ş., kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Kampanya, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren Nissan’ın bir sonraki duyurusuna kadar katılım gösteren Nissan Yetkili Satıcılarında geçerli. Vergi değişikliklerinden kaynaklanabilecek farklılıklardan firma sorumlu tutulamıyor.

Nissan Juke Tekna MT kampanya fiyatı ne kadar? Sınırlı sayıda araç için 1.549.000 TL kampanyalı anahtar teslim fiyat geçerli. Nissan Juke Tekna DCT’de hangi avantajlar var? 265.000 TL’ye varan nakit indirim, bireysel müşterilere 100.000 TL indirim + 240.000 TL 12 Ay %0 faiz, ticari müşterilere 100.000 TL indirim + 500.000 TL 6 Ay %0 faiz fırsatı sunuluyor. Nissan Juke Platinum ve N-Design modellerinde kampanya var mı? Evet, bu modellerde 260.000 TL’ye varan nakit indirim ve ticari müşterilere özel faizsiz kredi desteği bulunuyor. Kampanya ne zamana kadar geçerli? Kampanya, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar devam edecek.

Nissan Juke Ocak 2026 sıfır araç kampanyası, kampanyalı fiyatlar, yüksek oranlı nakit indirimler ve faizsiz kredi seçenekleriyle hem bireysel hem ticari müşteriler için büyük avantajlar sunuyor. Yeni Juke sahibi olmak isteyenler için bu dönem, kaçırılmaması gereken en cazip fırsatlardan biri olarak öne çıkıyor.