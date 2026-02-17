Nissan Juke Şubat 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Nissan, Şubat 2026 dönemine özel olarak Nissan Juke kampanyasını duyurdu. Kompakt SUV segmentinde dikkat çeken model için açıklanan kampanya kapsamında nakit alım indirimi ve %0 faizli kredi fırsatları sunuluyor.

Farklı donanım seçeneklerini kapsayan kampanya, hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik finansman avantajlarıyla öne çıkıyor. Nissan Juke fiyat kampanyası, yeni araç sahibi olmak isteyen kullanıcıların ilgisini çekiyor.

NİSSAN JUKE TEKNA MT KAMPANYASI

Nissan Juke Tekna MT versiyonu için bireysel müşterilere özel finansman desteği sağlanıyor.

100.000 TL nakit alım indirimi

240.000 TL – 12 ay %0 faizli kredi

Bu kampanya, özellikle sıfır kilometre SUV araç satın almak isteyen bireysel müşteriler için önemli bir fırsat olarak öne çıkıyor.

NİSSAN JUKE OTOMATİK VE ÜST DONANIM KAMPANYASI

Tekna DCT, Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium versiyonlarını kapsayan kampanya, ticari müşterilere özel finansman avantajları içeriyor.

100.000 TL nakit alım indirimi

500.000 TL – 6 ay %0 faizli ticari kredi

Bu destekler, ticari kullanım için araç satın almayı planlayan müşterilere önemli bir finansman kolaylığı sunuyor.

FİYAT TEKLİFİ VE TEST SÜRÜŞÜ

Nissan Juke Şubat 2026 kampanyası kapsamında yetkili satıcılardan fiyat teklifi almak ve test sürüşü talep etmek mümkün. Kampanyanın belirli süre ve stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

Nissan Juke kampanyasında ne kadar indirim var?

Nissan Juke modellerinde 100.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor.

Nissan Juke için faizsiz kredi var mı?

Evet. Tekna MT modelinde 240.000 TL 12 ay %0 faizli kredi, ticari müşteriler için ise 500.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi desteği bulunuyor.

Nissan Juke kampanyası hangi modelleri kapsıyor?

Kampanya Tekna MT, Tekna DCT, Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium donanım seçeneklerini kapsıyor.

Nissan Juke Şubat 2026 sıfır araç kampanyası, nakit alım indirimi ve faizsiz kredi seçenekleriyle dikkat çekiyor. Bireysel ve ticari müşterilere sunulan bu finansman fırsatları, SUV segmentinde yeni araç satın almak isteyenler için önemli bir avantaj sağlıyor.