Nissan Mayıs 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi Açıklandı! (GÜNCEL)

Nissan Mayıs 2026 sıfır araç fiyat listesi açıklandı. Yeni Nissan Townstar Combi EV, Yeni Nissan Townstar Van, Nissan X-Trail Mild Hybrid, Nissan Juke, Nissan Qashqai Yeni e-POWER ve Nissan Qashqai modellerinin tavsiye edilen anahtar teslim fiyatları belli oldu.

NİSSAN MAYIS 2026 SIFIR ARAÇ FİYAT LİSTESİ

Mayıs 2026 itibarıyla Nissan sıfır araç fiyatları, model ve versiyonlara göre farklı kampanya seçenekleriyle birlikte listelendi. Fiyatlar 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren geçerli olup bir sonraki sirküler açıklanana kadar uygulanacak.

YENİ NİSSAN TOWNSTAR COMBİ EV MAYIS 2026 FİYATLARI

Yeni Nissan Townstar Combi EV için KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, %0 faizli ticari kredi kampanyası sunuluyor.

Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı EV Designpack 2.486.500 TL EV Platinum 3.147.200 TL

YENİ NİSSAN TOWNSTAR VAN MAYIS 2026 FİYATLARI

Yeni Nissan Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi, L1 Kısa Şasi ve EV seçenekleri için KOBİ’lere özel kampanyalar açıklandı.

Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi için KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya 50.000 TL nakit alım indirimi ve 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi sunuluyor.

Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi için KOBİ’lere özel 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi sunuluyor.

Yeni Townstar Van EV için KOBİ’lere özel 800.000 TL 12 ay %0 faizli ticari kredi sunuluyor.

Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı KOBİ’lere Özel Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.273.200 TL - 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.456.300 TL 1.406.300 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.582.200 TL 1.532.200 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.660.200 TL 1.610.200 TL EV L1 Tekna+ 2.205.200 TL - EV L2 Tekna 2.184.100 TL -

Çift kayar kapı opsiyonu fiyat farkı 15.000 TL, camlı görüş paketi opsiyonu fiyat farkı 15.000 TL, hareketli ara bölme opsiyonu fiyat farkı 15.000 TL olarak açıklandı.

NİSSAN X-TRAİL MİLD HYBRİD MAYIS 2026 FİYATLARI

Nissan X-Trail Mild Hybrid için bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel 2.000.000 TL 9 ay %0 faizli ticari kredi kampanyası sunuluyor.

Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 5.098.300 TL 4.998.300 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.615.600 TL 5.515.600 TL

Siyah/Gri tavan rengi çift renk opsiyonu için fiyat farkı alınmamaktadır.

NİSSAN JUKE MAYIS 2026 FİYATLARI

Nissan Juke Mayıs 2026 fiyat listesinde Tekna MT, Tekna DCT, Platinum, N-Design, N-Sport ve Platinum Premium versiyonları yer alıyor.

Juke Tekna MT seçeneği 1.699.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor.

Juke Tekna DCT seçeneği 1.799.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor.

Juke Platinum seçeneği 1.991.500 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor.

N-Design, N-Sport ve Platinum Premium versiyonlarında bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel 500.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi sunuluyor.

Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 2.063.700 TL 1.699.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.182.400 TL 1.799.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.300.500 TL 1.991.500 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.445.300 TL 2.345.300 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.445.300 TL 2.345.300 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.675.700 TL 2.575.700 TL

2026MY Platinum ve Platinum Premium paketlerinde çift renk opsiyonu fiyat farkı 12.000 TL’dir.

NİSSAN QASHQAİ YENİ E-POWER MAYIS 2026 FİYATLARI

Nissan Qashqai Yeni e-POWER modellerinde bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi kampanyası bulunuyor.

Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı e-POWER 190PS Designpack 3.466.700 TL 3.366.700 TL e-POWER 190PS Skypack 3.692.400 TL 3.592.400 TL e-POWER 190PS N-Design 3.816.600 TL 3.716.600 TL e-POWER 190PS Platinum 4.139.000 TL 4.039.000 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 4.278.700 TL 4.178.700 TL

Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu fiyat farkı 25.000 TL’dir.

NİSSAN QASHQAİ MAYIS 2026 FİYATLARI

Nissan Qashqai Mild Hybrid fiyat listesinde Designpack, Skypack, Skypack 4x4, Platinum, Platinum 4x4, Platinum Premium ve Platinum Premium 4x4 seçenekleri yer alıyor.

Qashqai Mild Hybrid Designpack seçeneği 2.249.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla sunuluyor.

Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi kampanyası bulunuyor.

Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.688.200 TL 2.249.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.096.900 TL 2.620.600 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.296.000 TL 2.800.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.575.700 TL 3.575.700 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.715.600 TL 3.715.600 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.719.500 TL 3.719.500 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.834.000 TL 3.834.000 TL

Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu fiyat farkı 25.000 TL’dir.

NİSSAN MAYIS 2026 KAMPANYA VE YASAL UYARILAR

Bu listedeki fiyatlar, 1 Mayıs 2026’dan itibaren bir sonraki sirküler açıklanana kadar geçerlidir. Teslim tarihindeki fiyatlar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlar 2026 model yılı Nissan modelleri için geçerlidir. Araç üzerindeki tüm vergiler ve vergi mevzuatında oluşan değişiklikler, araç teslimatında müşteri tarafından karşılanacaktır.

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına trafik sigortası bedeli ve noter trafik tescil işlemleri ile ilgili harç bedelleri dahil değildir. Araçlara ilişkin trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri, resmi tarife değişikliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Kampanya dahilindeki araçlar başka kampanya ile birleştirilemez. Kampanyalı araçlar stoklarla sınırlıdır.

Nissan Mayıs 2026 fiyat listesi açıklandı mı?

Evet. Nissan Mayıs 2026 sıfır araç fiyat listesi açıklandı.

Yeni Nissan Townstar Combi EV fiyatı ne kadar?

Yeni Nissan Townstar Combi EV Designpack 2.486.500 TL, EV Platinum ise 3.147.200 TL olarak listeleniyor.

Nissan Juke Mayıs 2026 fiyatı ne kadar?

Nissan Juke fiyatları 1.699.000 TL tavsiye edilen nakit alım indirimli fiyat seviyesinden başlıyor.

Nissan Qashqai Mayıs 2026 fiyatı ne kadar?

Nissan Qashqai Mild Hybrid Designpack için tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı 2.249.000 TL olarak açıklandı.

Nissan Qashqai e-POWER fiyatı ne kadar?

Nissan Qashqai Yeni e-POWER fiyatları 3.366.700 TL tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatından başlıyor.

Nissan X-Trail Mayıs 2026 fiyatı ne kadar?

Nissan X-Trail Mild Hybrid Platinum 4.998.300 TL, Platinum Premium ise 5.515.600 TL kredi kampanyalı liste fiyatıyla yer alıyor.

Nissan Mayıs 2026 kampanyaları hangi tarihten itibaren geçerli?

Fiyatlar 1 Mayıs 2026’dan itibaren bir sonraki sirküler açıklanana kadar geçerlidir.

Nissan Mayıs 2026 sıfır araç fiyat listesi, Townstar Combi EV’den Qashqai e-POWER’a, Juke’tan X-Trail Mild Hybrid’e kadar birçok modelin güncel fiyatlarını ortaya koydu. Mayıs ayı listesinde nakit alım indirimleri, %0 faizli ticari kredi seçenekleri ve kampanyalı anahtar teslim fiyatları öne çıkarken, araç sahibi olmak isteyenler için model ve versiyon bazlı karşılaştırma imkanı sunuluyor.