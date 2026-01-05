Nissan Qashqai 2026 Ocak Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

SUV segmentinin en çok tercih edilen modellerinden biri olan Nissan Qashqai için 2026 Ocak sıfır araç kampanyası resmi olarak duyuruldu. Mild Hybrid teknolojisiyle dikkat çeken Qashqai modelleri için kampanyalı fiyat, nakit alım indirimi ve faizsiz kredi fırsatları bir arada sunuluyor. Özellikle “Nissan Qashqai 2026 fiyatları”, “Qashqai kampanyaları” ve “Qashqai Mild Hybrid kampanya” gibi en çok aranan soruların yanıtları netleşmiş durumda.

QASHQAİ MİLD HYBRİD (DESİGNPACK) KAMPANYA FİYATI

Nissan’ın sevilen modeli için Ocak 2026 itibarıyla açıklanan en dikkat çekici fırsatlardan biri Qashqai Mild Hybrid Designpack seçeneği oldu. Sınırlı sayıda araç için geçerli olan kampanyada model, 1.999.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla yetkili satıcılarda kullanıcıları bekliyor.

Model Kampanya Detayı Fiyat / Avantaj Qashqai Mild Hybrid (Designpack) Kampanyalı anahtar teslim fiyat 1.999.000 TL

Nissan sıfır araç fiyatları için buraya tıklanabilirsiniz.

QASHQAİ MİLD HYBRİD SKYPACK KAMPANYASI

Qashqai Mild Hybrid Skypack modeli için ise cazip nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel avantajlar öne çıkıyor.

Model Kampanya Seçeneği Avantaj Qashqai Mild Hybrid (Skypack) Nakit Alım İndirimi 575.000 TL’ye varan indirim Qashqai Mild Hybrid (Skypack) Ticari Müşterilere Özel 100.000 TL nakit indirim + 600.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

QASHQAİ PLATİNUM VE 4WD MODELLERİNDE İNDİRİM

Qashqai Mild Hybrid ailesinin üst donanımları olan Skypack 4WD, Platinum, Platinum 4WD, Platinum Premium ve Platinum Premium 4WD modellerinde de önemli bir nakit alım indirimi sunuluyor.

Model Grubu Kampanya Seçeneği Avantaj Qashqai Mild Hybrid (Skypack 4WD – Platinum – Platinum 4WD – Platinum Premium – Platinum Premium 4WD) Nakit Alım İndirimi 295.000 TL’ye varan indirim Aynı Model Grubu Ticari Müşterilere Özel 600.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

KAMPANYA ŞARTLARI VE GEÇERLİLİK TARİHİ

Kampanya, BDDK’nın 21.02.2022 tarihli 10099 sayılı kararı doğrultusunda nihai fatura bedeli kriterleri çerçevesinde sunuluyor. Nissan Otomotiv A.Ş., kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Kampanya, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar katılım sağlayan Nissan Yetkili Satıcılarında geçerli.

Ayrıca olası kanun ve bakanlık düzenlemelerine bağlı olarak ortaya çıkabilecek vergi farklılıklarından firma sorumlu tutulamaz.

Nissan Qashqai 2026 Ocak kampanya fiyatı nedir? Qashqai Mild Hybrid Designpack modeli, kampanya kapsamında 1.999.000 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Nissan Qashqai Skypack için hangi indirimler geçerli? Skypack modeli için 575.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve ticari müşteriler için 100.000 TL nakit indirim + 600.000 TL 12 Ay %0 faizli kredi imkânı bulunuyor. Platinum ve 4WD modellerde kampanya var mı? Evet, bu modellerde 295.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel 600.000 TL 12 Ay %0 faizli kredi sunuluyor. Kampanya ne zamana kadar geçerli? Kampanya, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar geçerli.

Nissan Qashqai 2026 Ocak sıfır araç kampanyası, gerek kampanyalı fiyatı gerekse yüksek indirim seçenekleri ve faizsiz kredi fırsatlarıyla hem bireysel kullanıcılar hem de ticari müşteriler için önemli avantajlar sunuyor. SUV kullanıcılarının yakından takip ettiği Qashqai modeli, bu kampanya ile daha ulaşılabilir ve cazip bir seçenek haline geliyor.