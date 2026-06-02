Nissan Qashqai Haziran 2026 Sıfır Araç Kampanyası ve Fiyatı Açıklandı!

Nissan Qashqai Haziran 2026 fiyat listesi ve sıfır araç kampanyası belli oldu. Yeni Qashqai Mild Hybrid Designpack seçeneği, sınırlı sayıdaki araçlar için 2.249.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla katılan yetkili satıcılarda alıcılarını bekliyor.

NİSSAN QASHQAİ HAZİRAN 2026 KAMPANYASI

Nissan Qashqai Mild Hybrid, Haziran 2026 döneminde farklı versiyon seçenekleriyle satışa sunuluyor. Kampanya kapsamında özellikle Qashqai Mild Hybrid Designpack versiyonu, tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatıyla öne çıkıyor.

Qashqai Mild Hybrid Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ise ticari müşterilere özel 600.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı sunuluyor.

QASHQAİ MİLD HYBRİD DESİGNPACK FİYATI NE KADAR?

Haziran 2026 Nissan Qashqai fiyat listesine göre 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 2.720.400 TL, tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı ise 2.249.000 TL olarak açıklandı.

NİSSAN QASHQAİ HAZİRAN 2026 FİYAT LİSTESİ

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 2.720.400 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 2.249.000 TL

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 3.134.200 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 2.652.100 TL

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 3.335.400 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 2.833.400 TL

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto N-Design Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 3.580.000 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 3.580.000 TL

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 3.618.800 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 3.618.800 TL

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 3.760.200 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 3.760.200 TL

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 3.764.300 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 3.764.300 TL

1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 3.879.200 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 3.879.200 TL



NİSSAN QASHQAİ TİCARİ KREDİ KAMPANYASI

Nissan Qashqai Mild Hybrid Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ticari müşterilere özel kredi fırsatı bulunuyor. Bu kapsamda ticari müşteriler için 600.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı sunuluyor.

SİYAH TAVAN RENK FARKI NE KADAR?

Nissan Qashqai’de siyah tavan rengi çift renk opsiyonu için fiyat farkı 25.000 TL olarak açıklandı.

