Nissan Qashqai Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Nissan’ın en çok tercih edilen SUV modellerinden biri olan Qashqai için Nisan 2026 kampanyası resmen duyuruldu. Nissan Qashqai fiyatları, nakit indirim fırsatları ve ticari müşterilere özel kredi avantajları ile dikkat çekiyor. Özellikle kampanyalı başlangıç fiyatı ile model, SUV segmentinde rekabeti yeniden kızıştırıyor.

Yeni dönemde Qashqai kampanyası kapsamında hem bireysel hem de ticari müşteriler için farklı avantajlar sunuluyor. İşte Nissan Qashqai Nisan 2026 kampanyası tüm detaylarıyla…

NİSSAN QASHQAİ KAMPANYALI FİYAT VE AVANTAJLAR

Kampanya kapsamında sınırlı sayıda Qashqai Mild Hybrid Designpack versiyonu, 2.199.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Bu fiyat, modelin giriş seviyesinde oldukça dikkat çekici bir avantaj sağlıyor.

Designpack versiyonunda kampanyalı fiyat avantajı

Platinum Premium versiyonlarında 187.000 TL’ye varan nakit indirim

Skypack 4WD ve Platinum versiyonlarında 600.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi

Siyah tavan çift renk opsiyonu: 25.000 TL

NİSSAN QASHQAİ 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat Nisan Özel 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.628.500 TL 2.199.000 TL - 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.035.900 TL 2.569.000 TL - 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.406.100 TL 3.406.100 TL - 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.505.300 TL 3.505.300 TL - 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.618.000 TL 3.618.000 TL - 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.646.300 TL 3.646.300 TL 3.464.500 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.758.600 TL 3.758.600 TL 3.571.200 TL

QASHQAİ KAMPANYASI KİMLER İÇİN AVANTAJLI?

Nissan Qashqai kampanyası, özellikle ticari müşteriler için sunulan faizsiz kredi avantajı ile öne çıkıyor. 600.000 TL’ye kadar sunulan %0 faizli kredi, işletmeler için önemli bir finansman kolaylığı sağlıyor.

Bireysel kullanıcılar açısından ise yüksek tutarlı nakit indirimler, araç alım maliyetini düşürerek daha erişilebilir hale getiriyor. Bu nedenle kampanya hem bireysel hem ticari kullanıcılar için farklı avantajlar içeriyor.

NİSSAN QASHQAİ HAKKINDA DETAYLI BİLGİ

Nissan Qashqai modeline ilişkin detaylı resmi bilgi için Nissan'ın resmi sitesini buraya tıklayarak ziyaret edebilirsiniz.

Nissan Qashqai 2026 fiyatı ne kadar?

Kampanyalı başlangıç fiyatı 2.199.000 TL olarak açıklandı.

Qashqai Platinum Premium indirimi ne kadar?

Platinum Premium versiyonunda 187.000 TL’ye varan nakit indirim sunuluyor.

Nissan Qashqai kredi kampanyası var mı?

Evet, ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 ay %0 faizli kredi imkanı bulunuyor.

Qashqai en dolu paket fiyatı ne kadar?

Platinum Premium 4x4 versiyonu 3.758.600 TL liste fiyatına sahip.

Qashqai çift renk tavan fiyatı ne kadar?

Siyah tavan opsiyonu 25.000 TL olarak belirlenmiştir.

SONUÇ

Nissan Qashqai Nisan 2026 kampanyası, hem fiyat avantajı hem de finansman seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle kampanyalı giriş fiyatı ve yüksek tutarlı indirimler, modeli SUV segmentinde güçlü bir alternatif haline getiriyor. Araç satın almayı planlayanlar için bu kampanya, kaçırılmaması gereken fırsatlar arasında yer alıyor.