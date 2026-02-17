Nissan Qashqai Şubat 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Nissan, Şubat 2026 itibarıyla Qashqai modelleri için dikkat çeken kampanyalarını duyurdu. Hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik hazırlanan bu fırsatlar, Nissan Qashqai fiyatları, %0 faizli kredi ve takas desteği arayan otomobil tutkunlarının ilgisini çekiyor.

Sınırlı sayıda araç için geçerli olan kampanyalar kapsamında, Qashqai Mild Hybrid ve Yeni Qashqai e-POWER versiyonlarında avantajlı anahtar teslim fiyatlar ve finansman destekleri öne çıkıyor.

QASHQAİ MİLD HYBRİD KAMPANYALARI (ŞUBAT 2026)

Qashqai Mild Hybrid (Designpack)

Sınırlı sayıda sunulan Qashqai Mild Hybrid Designpack versiyonu, 2.249.000 TL tavsiye edilen kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla kampanyaya katılan yetkili satıcılarda satışa sunuluyor.

Qashqai Mild Hybrid (Skypack – 2WD)

Ticari müşterilere özel olarak bu versiyonda önemli finansman avantajları sağlanıyor.

100.000 TL nakit alım indirimi

600.000 TL – 12 ay %0 faizli kredi

Qashqai Mild Hybrid (Skypack 4WD ve Platinum Serisi)

Skypack 4WD, Platinum, Platinum 4WD, Platinum Premium ve Platinum Premium 4WD versiyonlarını kapsayan bu grupta, hem bireysel hem de ticari müşterilere özel destekler sunuluyor.

Bireysel müşterilere özel 200.000 TL takas desteği

Ticari müşterilere özel 200.000 TL takas desteği

Ticari müşterilere özel 600.000 TL – 12 ay %0 faizli ticari kredi

NİSSAN QASHQAİ YENİ E-POWER KAMPANYASI

Nissan’ın yenilikçi teknolojisiyle dikkat çeken Yeni Qashqai e-POWER modeli için de Şubat 2026’ya özel avantajlı kampanyalar sunuluyor.

150.000 TL’ye varan nakit alım indirimi

Ticari müşterilere özel 600.000 TL – 12 ay %0 faizli ticari kredi

Bu kampanya, özellikle Nissan Qashqai e-POWER fiyatları ve yakıt verimliliği odaklı SUV arayan kullanıcılar için öne çıkıyor.

FİYAT TEKLİFİ VE TEST SÜRÜŞÜ İMKÂNI

Şubat 2026 kampanyası kapsamında Nissan yetkili satıcılarından fiyat teklifi almak ve test sürüşü talep etmek mümkün. Sunulan kampanyaların stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

Nissan Qashqai Şubat 2026 kampanyasında en uygun fiyatlı versiyon hangisi?

Qashqai Mild Hybrid Designpack, 2.249.000 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla öne çıkıyor.

Qashqai Mild Hybrid modellerinde %0 faizli kredi var mı?

Evet. Ticari müşteriler için 600.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli kredi imkânı sunuluyor.

Nissan Qashqai e-POWER kampanyasında hangi avantajlar var?

Yeni Qashqai e-POWER için 150.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve ticari müşterilere özel %0 faizli kredi desteği bulunuyor.

Nissan Qashqai Şubat 2026 kampanyası, SUV segmentinde avantajlı fiyat ve finansman arayanlar için önemli fırsatlar sunuyor. Mild Hybrid ve e-POWER seçeneklerinde sunulan nakit indirimleri, takas destekleri ve %0 faizli kredi imkânları, kampanyayı dikkat çekici hale getiriyor. Sınırlı sayıda araç için geçerli olan bu fırsatların yetkili satıcılarda yakından incelenmesi öneriliyor.