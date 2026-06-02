Nissan Qashqai Yeni e-POWER Haziran 2026 kampanyası ve fiyat listesi açıklandı!

Nissan Qashqai Yeni e-POWER için Haziran 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi ve kampanya detayları belli oldu. Qashqai e-POWER 190PS Designpack versiyonu 3.408.200 TL tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatıyla öne çıkarken, N-Design versiyonunda bireysel ve ticari müşterilere özel 300.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor.

NİSSAN QASHQAİ E-POWER HAZİRAN 2026 KAMPANYASI

Nissan Qashqai e-POWER, Haziran 2026 döneminde farklı versiyonlara göre değişen nakit alım indirimleriyle satışa sunuluyor. N-Design versiyonunda bireysel ve ticari müşteriler için 300.000 TL’ye varan nakit alım indirimi uygulanıyor.

Skypack, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında ise bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi bulunuyor. Ticari müşteriler için ayrıca 600.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı sağlanıyor.

NİSSAN QASHQAİ YENİ E-POWER FİYAT LİSTESİ HAZİRAN 2026

e-POWER 190PS Designpack Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 3.508.200 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 3.408.200 TL

e-POWER 190PS Skypack Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 3.736.900 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 3.636.900 TL

e-POWER 190PS N-Design Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 4.065.000 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 3.762.300 TL

e-POWER 190PS Platinum Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 4.188.900 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 4.088.900 TL

e-POWER 190PS Platinum Premium Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 4.330.200 TL Tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 4.230.200 TL



QASHQAİ E-POWER N-DESİGN FİYATI NE KADAR?

QASHQAİ E-POWER TİCARİ KREDİ KAMPANYASI

Nissan Qashqai e-POWER kampanyasında ticari müşterilere özel kredi avantajı da yer alıyor. Kampanya kapsamında ticari müşterilere 600.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi seçeneği sunuluyor.

SİYAH TAVAN RENK FARKI

Nissan Qashqai e-POWER’da siyah tavan rengi çift renk opsiyonu için fiyat farkı 25.000 TL olarak açıklandı.

Nissan Qashqai e-POWER Designpack fiyatı ne kadar?

e-POWER 190PS Designpack versiyonunun tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı 3.408.200 TL’dir.

Nissan Qashqai e-POWER N-Design kampanyalı fiyatı kaç TL?

e-POWER 190PS N-Design versiyonunun tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı 3.762.300 TL olarak açıklandı.

Qashqai e-POWER Platinum fiyatı ne kadar?

e-POWER 190PS Platinum versiyonunun tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı 4.088.900 TL’dir.

Qashqai e-POWER Platinum Premium fiyatı kaç TL?

e-POWER 190PS Platinum Premium versiyonunun tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı 4.230.200 TL’dir.

Nissan Qashqai e-POWER ticari kredi fırsatı var mı?

Evet. Ticari müşterilere özel 600.000 TL, 6 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı sunuluyor.

Qashqai e-POWER siyah tavan fiyat farkı ne kadar?

Siyah tavan rengi çift renk opsiyonu fiyat farkı 25.000 TL’dir.