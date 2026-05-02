Nissan Qashqai Yeni e-POWER Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Nissan Qashqai Yeni e-POWER Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı. Nissan Qashqai e-POWER modellerinde bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi ile ticari müşterilere özel 600.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı duyuruldu.

Mayıs ayında sıfır SUV sahibi olmak isteyenler için Nissan Qashqai Yeni e-POWER kampanyası dikkat çekiyor. Açıklanan kampanya kapsamında nakit alım indirimi, faizsiz ticari kredi ve farklı donanım seçenekleriyle avantajlı fiyatlar sunuluyor.

NİSSAN QASHQAİ E-POWER KAMPANYA DETAYLARI

Qashqai e-POWER Skypack, N-Design, Platinum ve Platinum Premium versiyonlarında bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor.

Ticari müşterilere özel olarak ayrıca 600.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi kampanyası sunuluyor.

NİSSAN QASHQAİ YENİ E-POWER MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Nakit Alım İndirimli Liste Fiyatı e-POWER 190PS Designpack 3.466.700 TL 3.366.700 TL e-POWER 190PS Skypack 3.692.400 TL 3.592.400 TL e-POWER 190PS N-Design 3.816.600 TL 3.716.600 TL e-POWER 190PS Platinum 4.139.000 TL 4.039.000 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 4.278.700 TL 4.178.700 TL

100.000 TL NAKİT ALIM İNDİRİMİ

Nissan Qashqai Yeni e-POWER kampanyası kapsamında bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Bu avantaj, Mayıs 2026 SUV kampanyaları içinde Qashqai e-POWER modellerini öne çıkarıyor.

600.000 TL 6 AY %0 FAİZLİ TİCARİ KREDİ

Ticari müşterilere özel kampanya kapsamında 600.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor. Böylece Nissan Qashqai Yeni e-POWER modelleri, ticari kullanım için SUV tercih eden müşterilere önemli bir finansman avantajı sağlıyor.

SİYAH TAVAN ÇİFT RENK OPSİYONU

Nissan Qashqai Yeni e-POWER modellerinde Siyah Tavan çift renk opsiyonu fiyat farkı 25.000 TL olarak açıklandı.

YASAL UYARILAR VE KAMPANYA KOŞULLARI

Bu listedeki fiyatlar, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren bir sonraki sirküler açıklanana kadar geçerlidir. Teslim tarihindeki fiyatlar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlar 2026 model yılı Nissan modelleri için geçerlidir. Araç üzerindeki tüm vergiler ve vergi mevzuatında oluşan değişiklikler araç teslimatında müşteri tarafından karşılanacaktır.

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına trafik sigortası bedeli ve noter trafik tescil işlemleri ile ilgili harç bedelleri dahil değildir.

Araçlara ilişkin trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri resmi tarife değişikliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Kampanya dahilindeki araçlar başka kampanyalar ile birleştirilemez ve kampanyalı araçlar stoklarla sınırlıdır.

