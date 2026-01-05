Nissan Qashqai Yeni e-POWER Ocak 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

SUV segmentine yenilikçi bir enerji deneyimi kazandıran Nissan Qashqai Yeni e-POWER için Ocak 2026 sıfır araç kampanyası resmi olarak açıklandı. Yenilenen teknoloji, kampanyalı fiyat avantajları, nakit alım indirimi ve faizsiz kredi fırsatları ile birleşince Qashqai e-POWER satın almak isteyenler için son derece cazip bir dönem başladı. “Nissan Qashqai e-POWER kampanya”, “Nissan Qashqai e-POWER fiyat” ve “2026 Qashqai kampanyaları” gibi en çok aranan soruların yanıtları artık net!

NİSSAN QASHQAİ YENİ E-POWER KAMPANYA DETAYLARI

Nissan tarafından açıklanan kampanyaya göre Qashqai Yeni e-POWER modeli için hem bireysel müşterilere hem de ticari müşterilere özel avantajlı seçenekler sunuluyor.

Kampanya Türü Avantaj Genel Müşteriler İçin 375.000 TL’ye varan nakit alım indirimi Ticari Müşteriler İçin 150.000 TL’ye varan nakit alım indirimi + 600.000 TL 12 Ay %0 Faizli Ticari Kredi

Bu kapsamlı avantajlarla Nissan Qashqai Yeni e-POWER, gerek performans gerek ekonomi gerekse finansman kolaylığı açısından oldukça güçlü bir satın alma fırsatı sunuyor.

Nissan sıfır araç fiyatları için buraya tıklanabilirsiniz.

KAMPANYA ŞARTLARI VE GEÇERLİLİK BİLGİLERİ

Kampanya, BDDK’nın 21.02.2022 tarihli 10099 sayılı kararı uyarınca belirtilen nihai fatura değeri çerçevesinde geçerli. Nissan Otomotiv A.Ş., kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Bu fırsatlar, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren Nissan Otomotiv A.Ş.’nin bir sonraki duyurusuna kadar kampanyaya katılım sağlayan Nissan Yetkili Satıcıları için geçerli. Ayrıca olası vergi düzenlemelerinden kaynaklanabilecek değişikliklerde firmaya sorumluluk yüklenemeyeceği de özellikle belirtiliyor.

NİSSAN QASHQAİ YENİ E-POWER KAMPANYASI NEDEN DİKKAT ÇEKİYOR?

Nissan Qashqai Yeni e-POWER, sürüş konforu ve teknolojisiyle öne çıkan bir model olmasının yanı sıra Ocak 2026 kampanyasıyla da finansal açıdan oldukça cazip hale geldi. Yüksek tutarlı nakit alım indirimi ve 600.000 TL 12 Ay %0 faizli ticari kredi seçeneği, özellikle ticari kullanıcılar ve avantajlı ödeme planı arayanlar için büyük fırsat oluşturuyor.

Nissan Qashqai Yeni e-POWER kampanya indirimi ne kadar? Kampanya kapsamında 375.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor. Ticari müşteriler için özel avantaj var mı? Evet, ticari müşterilere özel olarak 150.000 TL’ye varan nakit alım indirimi ve 600.000 TL 12 Ay %0 faizli ticari kredi imkânı bulunuyor. Kampanya ne zamana kadar geçerli? Kampanya, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren Nissan’ın bir sonraki duyurusuna kadar yetkili satıcılarda geçerli. Kampanya tüm bayilerde geçerli mi? Kampanya, katılım sağlayan Nissan Yetkili Satıcılarında geçerli.

Nissan Qashqai Yeni e-POWER Ocak 2026 kampanyası, yüksek avantajlı indirim seçenekleri ve faizsiz kredi desteğiyle hem bireysel kullanıcılar hem de ticari müşteriler için büyük fırsatlar sunuyor. SUV segmentinde yenilikçi bir model sahibi olmak isteyenler için bu kampanya, kaçırılmayacak bir satın alma avantajı oluşturuyor.