Nissan, Renault’taki hisselerini azaltıyor

Nissan Motor’un CEO’su Ivan Espinosa, şirketin Renault’taki hisselerini azaltmayı hedeflediğini açıkladı. Japon Nikkei gazetesine konuşan Espinosa, bu adımın Nissan için zorlu piyasa koşullarında yeni araç geliştirme çabalarına finansman sağlama amacı taşıdığını belirtti.

Nissan ve Renault, Mart ayında karşılıklı sahip oldukları hisseleri yüzde 15’ten yüzde 10’a indirme yönünde anlaşmaya varmıştı.

Bu anlaşma uyarınca, yapılacak hisse satışları iki tarafın koordinasyonuyla gerçekleşecek ve taraflardan biri, satışa öncelik tanıma hakkına sahip olacak.

Nissan halihazırda Renault’un yüzde 15 hissesine sahip. Şirketin bu oranı yüzde 10’a düşürmesi, yaklaşık yüzde 5’lik hissenin satışa çıkarılması anlamına geliyor. Nikkei’ye göre, bu satışın bugünkü piyasa değeri yaklaşık 100 milyar yen civarında ve elde edilecek gelir, Nissan’ın Ar-Ge yatırımlarına aktarılacak.

Söz konusu plan, iki şirketin yirmi yılı aşkın süredir süregelen ortaklığını kademeli olarak yeniden yapılandırmasının bir parçası.

2023 yılında Renault, Nissan’daki hisselerini elinde tutan Fransız tröst aracılığıyla kademeli satış sürecine başlamıştı.