Nissan Sıfır Araç Fiyat Listesi Nisan 2026 Açıklandı!

Nissan’ın 2026 model yılına ait Nisan 2026 sıfır araç fiyat listesi resmen duyuruldu. Türkiye’de en çok tercih edilen SUV ve hafif ticari modeller arasında yer alan Qashqai, Juke, X-Trail ve Townstar ailesinin güncel fiyatları netleşti. Yeni kampanyalar, nakit indirim fırsatları ve kredi avantajlarıyla birlikte Nissan modelleri yeniden gündeme geldi. İşte Nissan Nisan 2026 fiyat listesi tüm detaylarıyla...

NİSSAN QASHQAİ FİYAT LİSTESİ (NİSAN 2026)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack 2.628.500 TL 2.199.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 3.035.900 TL 2.569.000 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x4 3.406.100 TL - 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 3.505.300 TL - 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x4 3.618.000 TL - 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 3.646.300 TL 3.464.500 TL 1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x4 3.758.600 TL 3.571.200 TL

Qashqai e-POWER Fiyatları

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat e-POWER 190PS Designpack 3.399.000 TL 3.299.000 TL e-POWER 190PS Skypack 3.619.700 TL 3.519.700 TL e-POWER 190PS N-Design 3.742.000 TL 3.642.000 TL e-POWER 190PS Platinum 3.854.000 TL 3.754.000 TL e-POWER 190PS Platinum Premium 4.194.500 TL 3.732.000 TL

NİSSAN JUKE FİYAT LİSTESİ (NİSAN 2026)

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna 1.969.800 TL 1.699.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna 2.140.700 TL 1.799.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum 2.256.200 TL 1.899.000 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design 2.398.500 TL 2.298.500 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport 2.398.500 TL 2.298.500 TL 1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium 2.624.400 TL 2.524.400 TL

NİSSAN X-TRAİL FİYAT LİSTESİ (NİSAN 2026)

Versiyon Liste Fiyatı Kredi Kampanyalı 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 4.998.600 TL 4.898.600 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.505.700 TL 5.405.700 TL

NİSSAN TOWNSTAR VAN FİYAT LİSTESİ

Versiyon Liste Fiyatı İndirimli 1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia 1.247.900 TL - 1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia 1.427.400 TL 1.377.400 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia 1.550.800 TL 1.500.800 TL 1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna 1.627.600 TL 1.577.600 TL EV L1 Tekna+ 2.205.200 TL - EV L2 Tekna 2.184.100 TL -

NİSSAN TOWNSTAR COMBİ EV FİYATLARI

Versiyon Fiyat EV Designpack 2.482.500 TL EV Platinum 3.147.200 TL

NİSSAN NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ NE ANLAMA GELİYOR?

2026 model yılı Nissan fiyat listesi, SUV ve hafif ticari segmentte geniş bir ürün yelpazesi sunulduğunu gösteriyor. Özellikle Qashqai ve Juke modellerindeki kampanyalı fiyatlar, kullanıcıların en çok ilgisini çeken seçenekler arasında yer alıyor. Bunun yanında X-Trail ve Townstar modelleri ise daha üst segment ve ticari kullanım odaklı tercihleri öne çıkarıyor.

Fiyat listesinde yer alan kampanyalı seçenekler, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari müşteriler için farklı avantajlar sunuyor. Nakit indirimleri ve kredi destekleri, araç satın alma sürecini daha erişilebilir hale getiriyor.

Nissan Qashqai 2026 fiyatı ne kadar?

Qashqai başlangıç kampanyalı fiyatı 2.199.000 TL seviyesinden başlıyor.

Nissan Juke fiyatları 2026’da kaç TL?

Juke kampanyalı fiyatları 1.699.000 TL’den başlayarak 2.524.400 TL’ye kadar çıkıyor.

Nissan X-Trail fiyatı ne kadar?

X-Trail modelleri 4.898.600 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Nissan elektrikli modeller hangileri?

Townstar EV ve Qashqai e-POWER modelleri elektrik destekli seçenekler arasında yer alıyor.

Nissan ticari araç fiyatları ne kadar?

Townstar Van fiyatları 1.247.900 TL’den başlıyor ve versiyona göre değişiyor.

Nissan Nisan 2026 fiyat listesi, hem SUV hem de ticari araç segmentinde geniş seçenekler sunarak farklı bütçelere hitap ediyor. Özellikle kampanyalı fiyatlar ve finansman avantajları, Nissan modellerini bu dönemde daha cazip hale getiriyor. Araç satın almayı düşünenler için bu liste, güncel piyasa koşullarını anlamak adına önemli bir referans niteliği taşıyor.