Nissan Sıfır Araç Fiyat Listesi Nisan 2026 Açıklandı!

Nissan Qashqai 2026 kampanyalı fiyatı ne kadar oldu? Nissan Juke ve X-Trail modellerinde en güncel fiyatlar kaç TL? Nissan Townstar ve ticari araç fiyatları 2026’da ne kadar? Nissan sıfır araç Nisan 2026 güncel listesi haberimizde.

  • 09.04.2026 15:50
Kaynak: Haber Merkezi
Foto: Nissan Resmi Sitesi

Nissan’ın 2026 model yılına ait Nisan 2026 sıfır araç fiyat listesi resmen duyuruldu. Türkiye’de en çok tercih edilen SUV ve hafif ticari modeller arasında yer alan Qashqai, Juke, X-Trail ve Townstar ailesinin güncel fiyatları netleşti. Yeni kampanyalar, nakit indirim fırsatları ve kredi avantajlarıyla birlikte Nissan modelleri yeniden gündeme geldi. İşte Nissan Nisan 2026 fiyat listesi tüm detaylarıyla...

NİSSAN QASHQAİ FİYAT LİSTESİ (NİSAN 2026)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyat
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Designpack2.628.500 TL2.199.000 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack3.035.900 TL2.569.000 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Skypack 4x43.406.100 TL-
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum3.505.300 TL-
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum 4x43.618.000 TL-
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium3.646.300 TL3.464.500 TL
1.3 DIG-T Mild Hybrid 158PS Auto Platinum Premium 4x43.758.600 TL3.571.200 TL

Qashqai e-POWER Fiyatları

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyat
e-POWER 190PS Designpack3.399.000 TL3.299.000 TL
e-POWER 190PS Skypack3.619.700 TL3.519.700 TL
e-POWER 190PS N-Design3.742.000 TL3.642.000 TL
e-POWER 190PS Platinum3.854.000 TL3.754.000 TL
e-POWER 190PS Platinum Premium4.194.500 TL3.732.000 TL

NİSSAN JUKE FİYAT LİSTESİ (NİSAN 2026)

VersiyonListe FiyatıKampanyalı Fiyat
1.0 DIG-T 115PS 6MT Tekna1.969.800 TL1.699.000 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Tekna2.140.700 TL1.799.000 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum2.256.200 TL1.899.000 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT N-Design2.398.500 TL2.298.500 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT N-Sport2.398.500 TL2.298.500 TL
1.0 DIG-T 115PS DCT Platinum Premium2.624.400 TL2.524.400 TL

NİSSAN X-TRAİL FİYAT LİSTESİ (NİSAN 2026)

VersiyonListe FiyatıKredi Kampanyalı
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum4.998.600 TL4.898.600 TL
1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium5.505.700 TL5.405.700 TL

NİSSAN TOWNSTAR VAN FİYAT LİSTESİ

VersiyonListe Fiyatıİndirimli
1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia1.247.900 TL-
1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia1.427.400 TL1.377.400 TL
1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia1.550.800 TL1.500.800 TL
1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna1.627.600 TL1.577.600 TL
EV L1 Tekna+2.205.200 TL-
EV L2 Tekna2.184.100 TL-

NİSSAN TOWNSTAR COMBİ EV FİYATLARI

VersiyonFiyat
EV Designpack2.482.500 TL
EV Platinum3.147.200 TL

NİSSAN NİSAN 2026 FİYAT LİSTESİ NE ANLAMA GELİYOR?

2026 model yılı Nissan fiyat listesi, SUV ve hafif ticari segmentte geniş bir ürün yelpazesi sunulduğunu gösteriyor. Özellikle Qashqai ve Juke modellerindeki kampanyalı fiyatlar, kullanıcıların en çok ilgisini çeken seçenekler arasında yer alıyor. Bunun yanında X-Trail ve Townstar modelleri ise daha üst segment ve ticari kullanım odaklı tercihleri öne çıkarıyor.

Fiyat listesinde yer alan kampanyalı seçenekler, hem bireysel kullanıcılar hem de ticari müşteriler için farklı avantajlar sunuyor. Nakit indirimleri ve kredi destekleri, araç satın alma sürecini daha erişilebilir hale getiriyor.

Nissan Qashqai 2026 fiyatı ne kadar?

Qashqai başlangıç kampanyalı fiyatı 2.199.000 TL seviyesinden başlıyor.

Nissan Juke fiyatları 2026’da kaç TL?

Juke kampanyalı fiyatları 1.699.000 TL’den başlayarak 2.524.400 TL’ye kadar çıkıyor.

Nissan X-Trail fiyatı ne kadar?

X-Trail modelleri 4.898.600 TL’den başlayan fiyatlarla listeleniyor.

Nissan elektrikli modeller hangileri?

Townstar EV ve Qashqai e-POWER modelleri elektrik destekli seçenekler arasında yer alıyor.

Nissan ticari araç fiyatları ne kadar?

Townstar Van fiyatları 1.247.900 TL’den başlıyor ve versiyona göre değişiyor.

Nissan Nisan 2026 fiyat listesi, hem SUV hem de ticari araç segmentinde geniş seçenekler sunarak farklı bütçelere hitap ediyor. Özellikle kampanyalı fiyatlar ve finansman avantajları, Nissan modellerini bu dönemde daha cazip hale getiriyor. Araç satın almayı düşünenler için bu liste, güncel piyasa koşullarını anlamak adına önemli bir referans niteliği taşıyor.

