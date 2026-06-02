Nissan Townstar Van Haziran 2026 fiyat listesi ve KOBİ kampanyası açıklandı

Nissan Townstar Van için Haziran 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi ve KOBİ’lere özel kampanya detayları belli oldu. Yeni Townstar Van Benzinli L1 kısa şasi, L2 uzun şasi ve Townstar Van EV seçenekleri için farklı kredi ve nakit alım indirimi fırsatları sunuluyor.

NİSSAN TOWNSTAR VAN HAZİRAN 2026 KAMPANYASI

Yeni Townstar Van Benzinli L2 uzun şasi versiyonlarında KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi veya 50.000 TL nakit alım indirimiyle birlikte 800.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı yer alıyor.

Yeni Townstar Van Benzinli L1 kısa şasi seçeneğinde KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor. Yeni Townstar Van EV tarafında ise KOBİ’lere özel 1.200.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi kampanyası bulunuyor.

NİSSAN TOWNSTAR VAN HAZİRAN 2026 FİYAT LİSTESİ

1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 1.314.900 TL KOBİ’lere özel tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: -

1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 1.503.800 TL KOBİ’lere özel tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 1.453.800 TL

1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Visia Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 1.633.800 TL KOBİ’lere özel tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 1.583.800 TL

1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 1.713.900 TL KOBİ’lere özel tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: 1.663.900 TL

EV L1 Tekna+ Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 2.249.200 TL KOBİ’lere özel tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı: -

EV L2 Tekna Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 2.228.000 TL KOBİ’lere özel tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı:



TOWNSTAR VAN BENZİNLİ L2 UZUN ŞASİ KAMPANYASI

Nissan Townstar Van Benzinli L2 uzun şasi seçeneklerinde KOBİ’lere özel nakit alım indirimi ve ticari kredi fırsatı birlikte sunuluyor. L2 uzun şasi tarafında 50.000 TL nakit alım indirimiyle kampanyalı fiyatlar 1.453.800 TL’den başlıyor.

TOWNSTAR VAN EV KREDİ KAMPANYASI

Yeni Townstar Van EV modellerinde KOBİ’lere özel 1.200.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı yer alıyor. EV L1 Tekna+ ve EV L2 Tekna versiyonları Haziran 2026 fiyat listesinde elektrikli seçenekler olarak bulunuyor.

OPSİYON FİYAT FARKLARI

Çift kayar kapı opsiyonu: 15.000 TL

15.000 TL Camlı görüş paketi opsiyonu: 15.000 TL

15.000 TL Hareketli ara bölme opsiyonu: 15.000 TL

Nissan Townstar Van Haziran 2026 fiyat listesinde benzinli L1 kısa şasi, L2 uzun şasi ve elektrikli EV seçenekleri yer alıyor. KOBİ’lere özel kampanyada L2 uzun şasi versiyonlarında 50.000 TL nakit alım indirimi, L1 kısa şaside 800.000 TL, Townstar Van EV’de ise 1.200.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı öne çıkıyor.

Nissan Townstar Van Haziran 2026 başlangıç fiyatı ne kadar?

1.3 DIG-T 130PS 6MT L1 Visia versiyonunun tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı 1.314.900 TL olarak açıklandı.

Townstar Van L2 Visia kampanyalı fiyatı kaç TL?

1.3 DIG-T 130PS 6MT L2 Visia versiyonunun KOBİ’lere özel tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı 1.453.800 TL’dir.

Townstar Van L2 Tekna fiyatı ne kadar?

1.3 DIG-T 130PS 7DCT L2 Tekna versiyonunun KOBİ’lere özel tavsiye edilen nakit alım indirimli liste fiyatı 1.663.900 TL olarak listeleniyor.

Nissan Townstar Van EV kredi kampanyası ne sunuyor?

Yeni Townstar Van EV için KOBİ’lere özel 1.200.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı bulunuyor.

Townstar Van Benzinli L1 kısa şasi kredi kampanyası var mı?

Evet. Yeni Townstar Van Benzinli L1 kısa şasi için KOBİ’lere özel 800.000 TL, 12 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı sunuluyor.

Townstar Van opsiyon fiyat farkları ne kadar?

Çift kayar kapı, camlı görüş paketi ve hareketli ara bölme opsiyonlarının her biri için fiyat farkı 15.000 TL’dir.