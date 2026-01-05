Nissan Townstar Van Ocak 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Nissan, ticari araç sınıfının dikkat çeken modellerinden Nissan Townstar Van için Ocak 2026 sıfır araç kampanyasını resmi olarak duyurdu. Özellikle KOBİ’lere yönelik hazırlanan bu özel kampanya kapsamında nakit alım indirimi ve faizsiz kredi desteği bir arada sunuluyor. “Nissan Townstar Van kampanya”, “Townstar Van kredi”, “faizsiz ticari kredi” ve “Townstar Van 2026 kampanyası” gibi en çok merak edilen soruların cevapları netleşti.

NİSSAN TOWNSTAR VAN KOBİ’LERE ÖZEL KAMPANYA AVANTAJLARI

Yeni Townstar Van ailesinin farklı gövde ve motor seçeneklerine yönelik Ocak 2026 kampanyası kapsamındaki avantajlar şöyle:

Model Kampanya Türü Avantaj Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi KOBİ’lere Özel Nakit İndirim 50.000 TL nakit alım indirimi Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi KOBİ’lere Özel Paket 50.000 TL indirim + 800.000 TL 12 Ay %0 faizli ticari kredi Yeni Townstar Van Benzinli L1 Kısa Şasi KOBİ’lere Özel Ticari Kredi 800.000 TL 12 Ay %0 faizli ticari kredi Yeni Townstar Van EV KOBİ’lere Özel Ticari Kredi 800.000 TL 12 Ay %0 faizli ticari kredi

Bu kampanya ile Nissan Townstar Van, hem benzinli hem elektrikli versiyonlarında avantajlı ödeme seçenekleriyle KOBİ’ler için çok daha ulaşılabilir hale geliyor.

Nissan sıfır araç fiyatları için buraya tıklanabilirsiniz.

KAMPANYA ŞARTLARI VE GEÇERLİLİK BİLGİLERİ

Kampanya, BDDK’nın 21.02.2022 tarihli 10099 sayılı kararı doğrultusunda nihai fatura değeri referans alınarak belirlenen limitler dahilinde uygulanıyor. Nissan Otomotiv A.Ş., kampanya koşullarında önceden haber vermeden değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

2 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli olan kampanya, Nissan’ın bir sonraki duyurusuna kadar katılım sağlayan Nissan Yetkili Satıcılarında uygulanacak. Vergi düzenlemelerinde meydana gelebilecek değişikliklerden doğacak farklardan firmanın sorumlu tutulamayacağı da belirtiliyor.

NİSSAN TOWNSTAR VAN KAMPANYASI NEDEN ÖNEMLİ?

Ticari hayatta maliyet yönetimi her zamankinden daha önemli hale gelirken Nissan Townstar Van Ocak 2026 kampanyası, özellikle KOBİ’lere yönelik sağlanan faizsiz kredi desteği ve nakit indirim avantajı ile büyük bir fırsat sunuyor. Hem iş verimliliğini artırmak hem de finansal açıdan yükü azaltmak isteyen işletmeler için bu kampanya dikkat çekici bir satın alma avantajı oluşturuyor.

Nissan Townstar Van kampanya indirimi ne kadar? Benzinli L2 Uzun Şasi modeli için KOBİ’lere özel 50.000 TL nakit alım indirimi sunuluyor. Faizsiz kredi seçeneği var mı? Evet. KOBİ’lere özel olarak 800.000 TL 12 Ay %0 faizli ticari kredi imkânı bulunuyor. Hangi modeller kampanya kapsamında? Kampanya; Yeni Townstar Van Benzinli L2 Uzun Şasi, Benzinli L1 Kısa Şasi ve Yeni Townstar Van EV için geçerli. Kampanya ne zamana kadar geçerli? Kampanya, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren bir sonraki duyuruya kadar devam edecek.

SONUÇ

Nissan Townstar Van Ocak 2026 sıfır araç kampanyası, KOBİ’lere özel nakit indirim ve faizsiz kredi desteği ile ticari araç sahibi olmak isteyenler için önemli fırsatlar sunuyor. Güçlü donanımı, pratik kullanım özellikleri ve avantajlı finansman seçenekleriyle Townstar Van, 2026 ticari araç kampanyaları arasında öne çıkıyor.