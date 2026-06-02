Nissan X-Trail Mild Hybrid Haziran 2026 fiyat listesi ve kampanyası açıklandı!

Nissan X-Trail Mild Hybrid için Haziran 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi belli oldu. 2025 model yılı X-Trail Mild Hybrid seçeneklerinde bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi sunulurken, ticari müşteriler için ayrıca 2.000.000 TL, 9 ay, yüzde 0 faizli ticari kredi avantajı açıklandı.

NİSSAN X-TRAİL MİLD HYBRİD HAZİRAN 2026 KAMPANYASI

Nissan X-Trail Mild Hybrid kampanyasında Platinum ve Platinum Premium versiyonları yer alıyor. Kampanya kapsamında bireysel ve ticari müşterilere özel nakit alım indirimi uygulanıyor.

Ticari müşterilere yönelik kredi fırsatında ise 2.000.000 TL tutarında finansman, 9 ay vade ve yüzde 0 faiz seçeneği öne çıkıyor.

NİSSAN X-TRAİL MİLD HYBRİD HAZİRAN 2026 FİYAT LİSTESİ

1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 5.098.300 TL Tavsiye edilen kredi kampanyalı liste fiyatı: 4.998.300 TL

1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium Tavsiye edilen anahtar teslim liste fiyatı: 5.615.600 TL Tavsiye edilen kredi kampanyalı liste fiyatı: 5.515.600 TL



X-TRAİL MİLD HYBRİD PLATİNUM FİYATI NE KADAR?

X-TRAİL MİLD HYBRİD PLATİNUM PREMİUM FİYATI NE KADAR?

SİYAH VE GRİ TAVAN OPSİYONU

Nissan X-Trail Mild Hybrid’de siyah/gri tavan rengi çift renk opsiyonu için fiyat farkı alınmıyor. Bu bilgi, Haziran 2026 kampanya detaylarında ayrıca yer aldı.

