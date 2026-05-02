Nissan X-Trail Mild Hybrid Mayıs 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Nissan X-Trail Mild Hybrid Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası belli oldu. Nissan X-Trail MY25 için bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi sunulurken, ticari müşterilere özel 2.000.000 TL 9 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı da açıklandı.

Mayıs ayında SUV sahibi olmak isteyenler için Nissan X-Trail Mild Hybrid kampanyası dikkat çekiyor. Açıklanan kampanya kapsamında X-Trail MY25 modeli, nakit alım indirimi ve faizsiz ticari kredi avantajıyla öne çıkıyor.

NİSSAN X-TRAİL MY25 KAMPANYA DETAYLARI

Model Kampanya Detayı Tutar Vade Faiz Nissan X-Trail Mild Hybrid MY25 Bireysel ve ticari müşterilere özel nakit alım indirimi 100.000 TL - - Nissan X-Trail Mild Hybrid MY25 Ticari müşterilere özel ticari kredi 2.000.000 TL 9 ay %0 faiz

NİSSAN X-TRAİL MİLD HYBRİD MAYIS 2026 FİYAT LİSTESİ

Nissan X-Trail Mild Hybrid için Mayıs 2026 tavsiye edilen anahtar teslim fiyat listesi de açıklandı. Listede Platinum ve Platinum Premium versiyonları yer alıyor.

Versiyon İsmi Tavsiye Edilen Anahtar Teslim Liste Fiyatı Tavsiye Edilen Kredi Kampanyalı Liste Fiyatı 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 5.098.300 TL 4.998.300 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.615.600 TL 5.515.600 TL

100.000 TL NAKİT ALIM İNDİRİMİ

Nissan X-Trail Mild Hybrid kampanyası kapsamında bireysel ve ticari müşterilere özel 100.000 TL nakit alım indirimi uygulanıyor. Bu indirim, Mayıs 2026 sıfır araç kampanyaları arasında X-Trail modelini öne çıkaran başlıklardan biri oldu.

2.000.000 TL 9 AY %0 FAİZLİ TİCARİ KREDİ

Ticari müşteriler için Nissan X-Trail Mild Hybrid MY25 modelinde 2.000.000 TL 9 ay %0 faizli ticari kredi fırsatı sunuluyor. Kampanya, sıfır SUV arayan ticari müşteriler için güçlü bir finansman avantajı sağlıyor.

SİYAH/GRİ TAVAN RENGİ OPSİYONU

Nissan X-Trail Mild Hybrid kampanyasında Siyah/Gri Tavan rengi çift renk opsiyonu için fiyat farkı alınmamaktadır. Bu detay, X-Trail MY25 tercih edecek kullanıcılar için kampanya kapsamında ayrıca dikkat çekiyor.

YASAL UYARILAR VE KAMPANYA KOŞULLARI

Bu listedeki fiyatlar, 1 Mayıs 2026 tarihinden itibaren bir sonraki sirküler açıklanana kadar geçerlidir. Teslim tarihindeki fiyatlar geçerli olacaktır.

Yukarıda belirtilen fiyatlar 2026 model yılı Nissan modelleri için geçerlidir. Araç üzerindeki tüm vergiler ve vergi mevzuatında oluşan değişiklikler, araç teslimatında müşteri tarafından karşılanacaktır.

Tavsiye edilen anahtar teslim fiyatına trafik sigortası bedeli ve noter trafik tescil işlemleri ile ilgili harç bedelleri dahil değildir. Araçlara ilişkin trafik tescil ve ruhsat işlemleri resmi bedelleri, resmi tarife değişikliklerine bağlı olarak değişiklik gösterebilir.

Resmi tarife değişikliği olmaksızın vergi mevzuatından kaynaklı hesaplama yöntemleri nedeniyle vergi tutarlarında farklar oluşabilecektir. Kampanya dahilindeki araçlar başka kampanya ile birleştirilemez ve kampanyalı araçlar stoklarla sınırlıdır.

Nissan X-Trail Mild Hybrid Mayıs 2026 sıfır araç kampanyası, hem fiyat listesi hem de finansman avantajlarıyla dikkat çekiyor. 100.000 TL nakit alım indirimi, ticari müşterilere özel 2.000.000 TL 9 ay %0 faizli ticari kredi ve Siyah/Gri Tavan opsiyonunda fiyat farkı alınmaması, X-Trail MY25 modelini Mayıs 2026 sıfır araç kampanyaları içinde öne çıkarıyor.