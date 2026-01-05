Nissan X-Trail Mild Hybrid Ocak 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

SUV segmentinin güçlü temsilcilerinden Nissan X-Trail Mild Hybrid için merakla beklenen Ocak 2026 sıfır araç kampanyası açıklandı. Yeni nesil teknolojisi, konfor seviyesi ve güçlü donanımıyla dikkat çeken X-Trail Platinum modeli, kampanya kapsamında özel fiyat avantajıyla Nissan Yetkili Satıcıları’nda yerini aldı. “Nissan X-Trail kampanya”, “Nissan X-Trail 2026 fiyat”, “X-Trail Mild Hybrid fiyat” ve “sıfır araç kampanyaları” gibi en çok aranan soruların yanıtları bu haberde.

NİSSAN X-TRAİL MİLD HYBRİD PLATİNUM KAMPANYA FİYATI

Ocak 2026 kampanyasıyla birlikte Nissan X-Trail Mild Hybrid Platinum için özel bir kampanya fiyatı duyuruldu. Sınırlı sayıda araç için geçerli olan bu fırsatta X-Trail Platinum:

Model Kampanya Türü Fiyat Nissan X-Trail Mild Hybrid (Platinum) Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyat 3.200.800 TL

Bu kampanyalı fiyatla Nissan X-Trail, güçlü SUV deneyimini daha ulaşılabilir bir noktaya taşıyor.

KAMPANYA ŞARTLARI VE GEÇERLİLİK SÜRESİ

Nissan tarafından açıklanan kampanya, BDDK’nın 21.02.2022 tarihli 10099 sayılı kararı kapsamında nihai fatura değeri limitleri çerçevesinde geçerli. Nissan Otomotiv A.Ş., kampanya koşullarında önceden haber vermeksizin değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor.

Kampanya, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren Nissan Otomotiv A.Ş.’nin bir sonraki duyurusuna kadar katılım sağlayan Nissan Yetkili Satıcılarında geçerli olacak. Vergi düzenlemelerinden kaynaklanabilecek olası değişikliklerden firmanın sorumlu tutulamayacağı da ayrıca belirtiliyor.

NİSSAN X-TRAİL MİLD HYBRİD KAMPANYASI NEDEN ÖNEMLİ?

SUV sınıfında hem konfor hem güç hem de teknolojiyi bir araya getiren Nissan X-Trail Mild Hybrid, Ocak 2026 kampanyasıyla birlikte fiyat avantajı sunarak segmentindeki rekabeti daha da kızıştırıyor. Özellikle kampanyalı anahtar teslim fiyat sayesinde, büyük ve konforlu SUV arayan kullanıcılar için cazip bir satın alma fırsatı doğmuş durumda.

SSS – NİSSAN X-TRAİL MİLD HYBRİD OCAK 2026 KAMPANYASI HAKKINDA EN ÇOK SORULAN SORULAR

Nissan X-Trail Mild Hybrid kampanya fiyatı nedir? Sınırlı sayıda X-Trail Mild Hybrid Platinum modeli, 3.200.800 TL kampanyalı anahtar teslim fiyatıyla satışa sunuluyor. Kampanya ne zamandan itibaren geçerli? Kampanya, 2 Ocak 2026 tarihinden itibaren geçerli. Bir sonraki resmi duyuruya kadar devam edecek. Kampanya tüm bayilerde geçerli mi? Kampanya, katılım sağlayan Nissan Yetkili Satıcıları için geçerli. Fiyat değişiklik riski var mı? Nissan, kampanya koşullarında değişiklik yapma hakkını saklı tutuyor. Vergi düzenlemelerinden kaynaklanabilecek farklılıklarda firma sorumlu tutulamıyor.

Nissan X-Trail Mild Hybrid Ocak 2026 kampanyası, yüksek donanımı, güçlü teknolojisi ve kampanyalı fiyat avantajıyla SUV sahibi olmak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor. Sınırlı sayıda araçla sunulan bu kampanya, Nissan X-Trail Mild Hybrid’i daha cazip hale getiriyor ve Ocak 2026 otomobil kampanyaları arasında öne çıkarıyor.