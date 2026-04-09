Nissan X-Trail Nisan 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı!

Nissan’ın üst segment SUV modeli X-Trail için Nisan 2026 kampanyası duyuruldu. Nissan X-Trail fiyatları, yüksek tutarlı nakit indirim ve güçlü finansman seçenekleri ile dikkat çekiyor. Özellikle geniş aileler ve konfor odaklı SUV kullanıcıları için bu kampanya önemli avantajlar sunuyor.

Yeni dönemde Nissan X-Trail kampanyası, hem bireysel hem de ticari müşterilere yönelik fırsatlar içeriyor. İşte X-Trail Nisan 2026 fiyat listesi ve kampanya detayları…

NİSSAN X-TRAİL KAMPANYA AVANTAJLARI

100.000 TL nakit alım indirimi (bireysel ve ticari müşterilere özel)

(bireysel ve ticari müşterilere özel) 1.500.000 TL 6 ay %0 faizli ticari kredi (ticari müşterilere özel)

(ticari müşterilere özel) Siyah/Gri çift renk tavan opsiyonu ücretsiz

NİSSAN X-TRAİL 2026 FİYAT LİSTESİ

Versiyon Liste Fiyatı Kampanyalı Fiyat 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum 4.998.600 TL 4.898.600 TL 1.5 VC-T Mild Hybrid 163PS Auto Platinum Premium 5.505.700 TL 5.405.700 TL

X-TRAİL KAMPANYASI KİMLER İÇİN AVANTAJLI?

Nissan X-Trail kampanyası, özellikle ticari kullanıcılar için sunulan yüksek limitli faizsiz kredi ile öne çıkıyor. 1.500.000 TL’ye kadar sunulan %0 faizli kredi, büyük ölçekli araç alımlarında ciddi bir finansman avantajı sağlıyor.

Bireysel kullanıcılar için ise 100.000 TL nakit indirim, araç maliyetini düşürerek daha erişilebilir bir fiyat seviyesine katkı sağlıyor. Ücretsiz çift renk tavan seçeneği de görsel açıdan ek bir avantaj sunuyor.

NİSSAN X-TRAİL FİYATLARI NE ANLAMA GELİYOR?

Nissan X-Trail fiyatları, D-SUV segmentinde yer alan modeller arasında güçlü bir konumda bulunuyor. Mild hybrid motor teknolojisi ile hem performans hem de yakıt verimliliği sunan model, geniş iç hacmi ve donanım seviyesi ile öne çıkıyor.

Nissan X-Trail 2026 fiyatı ne kadar?

X-Trail fiyatları 4.898.600 TL’den başlamaktadır.

Nissan X-Trail kampanyasında indirim var mı?

Evet, 100.000 TL nakit alım indirimi sunulmaktadır.

X-Trail kredi kampanyası nedir?

Ticari müşterilere özel 1.500.000 TL 6 ay %0 faizli kredi imkanı bulunmaktadır.

En dolu X-Trail modeli ne kadar?

Platinum Premium versiyonu 5.405.700 TL kampanyalı fiyatla sunulmaktadır.

Çift renk tavan ücretli mi?

Hayır, siyah/gri çift renk tavan opsiyonu ücretsizdir.

Nissan X-Trail Nisan 2026 kampanyası, üst segment SUV arayanlar için güçlü fırsatlar sunuyor. Nakit indirim, yüksek limitli faizsiz kredi ve ücretsiz donanım avantajları ile model, kendi segmentinde dikkat çekici bir alternatif olarak öne çıkıyor.