Nissan X-Trail Şubat 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı
Nissan X-Trail Mild Hybrid kampanyasında indirim ne kadar? Nissan X-Trail için faizsiz kredi kampanyası var mı? Nissan X-Trail Mild Hybrid ticari kredi fırsatı nedir? Nissan sıfır araç kampanyasına dair tüm detaylar haberimizde.
Nissan, SUV segmentindeki güçlü modeli Nissan X-Trail Mild Hybrid için Şubat 2026 dönemine özel kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanya kapsamında nakit alım indirimi ve %0 faizli ticari kredi fırsatları sunuluyor.
Yeni araç satın almak isteyen kullanıcılar için hazırlanan bu kampanya, özellikle ticari müşterilere sağlanan finansman desteğiyle dikkat çekiyor. Nissan X-Trail kampanyası, SUV segmentinde avantajlı satın alma imkânı sunuyor.
NİSSAN X-TRAİL MİLD HYBRİD KAMPANYA DETAYLARI
Şubat 2026 kampanyası kapsamında X-Trail Mild Hybrid modeli için aşağıdaki avantajlar sunuluyor:
- 100.000 TL’ye varan nakit alım indirimi
- Ticari müşterilere özel 1.000.000 TL – 12 ay %0 faizli ticari kredi
Bu finansman desteği, özellikle işletmeler ve ticari kullanım için araç satın almak isteyen müşterilere önemli bir kolaylık sağlıyor.
FİYAT TEKLİFİ VE TEST SÜRÜŞÜ İMKÂNI
Nissan X-Trail kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcılar, yetkili satıcılardan fiyat teklifi alabilir ve test sürüşü talep edebilir. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.
Nissan X-Trail kampanyasında ne kadar indirim var?
X-Trail Mild Hybrid modelinde 100.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor.
Nissan X-Trail için faizsiz kredi var mı?
Evet. Ticari müşterilere özel 1.000.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli ticari kredi desteği bulunuyor.
Nissan X-Trail Mild Hybrid kampanyası hangi müşterilere yönelik?
Kampanya hem nakit alım indirimi hem de ticari müşterilere yönelik finansman desteği içeriyor.
Nissan X-Trail Şubat 2026 kampanyası, nakit alım indirimi ve güçlü finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle ticari müşterilere sunulan %0 faizli kredi desteği, SUV segmentinde yeni araç satın almak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor.