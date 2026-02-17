Nissan X-Trail Şubat 2026 Sıfır Araç Kampanyası Açıklandı

Nissan, SUV segmentindeki güçlü modeli Nissan X-Trail Mild Hybrid için Şubat 2026 dönemine özel kampanyasını duyurdu. Açıklanan kampanya kapsamında nakit alım indirimi ve %0 faizli ticari kredi fırsatları sunuluyor.

Yeni araç satın almak isteyen kullanıcılar için hazırlanan bu kampanya, özellikle ticari müşterilere sağlanan finansman desteğiyle dikkat çekiyor. Nissan X-Trail kampanyası, SUV segmentinde avantajlı satın alma imkânı sunuyor.

NİSSAN X-TRAİL MİLD HYBRİD KAMPANYA DETAYLARI

Şubat 2026 kampanyası kapsamında X-Trail Mild Hybrid modeli için aşağıdaki avantajlar sunuluyor:

100.000 TL’ye varan nakit alım indirimi

Ticari müşterilere özel 1.000.000 TL – 12 ay %0 faizli ticari kredi

Bu finansman desteği, özellikle işletmeler ve ticari kullanım için araç satın almak isteyen müşterilere önemli bir kolaylık sağlıyor.

FİYAT TEKLİFİ VE TEST SÜRÜŞÜ İMKÂNI

Nissan X-Trail kampanyasından yararlanmak isteyen kullanıcılar, yetkili satıcılardan fiyat teklifi alabilir ve test sürüşü talep edebilir. Kampanyanın stoklarla sınırlı olduğu belirtiliyor.

Nissan X-Trail kampanyasında ne kadar indirim var?

X-Trail Mild Hybrid modelinde 100.000 TL’ye varan nakit alım indirimi sunuluyor.

Nissan X-Trail için faizsiz kredi var mı?

Evet. Ticari müşterilere özel 1.000.000 TL’ye kadar 12 ay %0 faizli ticari kredi desteği bulunuyor.

Nissan X-Trail Mild Hybrid kampanyası hangi müşterilere yönelik?

Kampanya hem nakit alım indirimi hem de ticari müşterilere yönelik finansman desteği içeriyor.

Nissan X-Trail Şubat 2026 kampanyası, nakit alım indirimi ve güçlü finansman seçenekleriyle dikkat çekiyor. Özellikle ticari müşterilere sunulan %0 faizli kredi desteği, SUV segmentinde yeni araç satın almak isteyenler için önemli bir fırsat oluşturuyor.