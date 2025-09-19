Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

Nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatı hakkında karar

Resmi Gazete'de yayımlanan Ticaret Bakanlığı2nın tebliğine göre, nitril eldivenler ve diğerlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.

Güncel
  • 19.09.2025 08:34
  • Giriş: 19.09.2025 08:34
  • Güncelleme: 19.09.2025 08:57
Kaynak: AA
Nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatı hakkında karar
Fotoğraf: AA

Nitril eldivenler ve dış lastiklerin ithalatında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan "İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin" tebliğler, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, nitril eldivenler ve diğerlerinin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 10 dolar olmak üzere gözetim uygulanacak.

Bir başka tebliğ kapsamında ise çeşitli araçlarda kullanılan dış lastiklerin ithalatında birim gümrük kıymeti kilogram başına 3 ile 6 dolar arasında gözetim uygulanmasına karar verildi.

Tebliğler, 30 gün sonra yürürlüğe girecek.

BirGün'e Abone Ol