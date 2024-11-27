Niyet Diyanet’in önünü açmak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın, kreşlere ilişkin belediyelere gönderdiği yazı büyük tartışma yarattı. BirGün, siyasetin gündemine oturan kreş tartışmasının ardından okulöncesi eğitime mercek tuttu. Diyanet İşleri Başkanlığı’na bağlı 4-6 yaş Kuran kursu sayısı, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı anaokullarından çok daha hızlı şekilde arttı.

AKP’nin toplumsal yaşamı dönüştürme çabası en çok eğitim alanında etkili oldu. İlköğretimden yükseköğretime kadar eğitimin tüm kademelerinin merkezine dini eğitim oturtulurken okul öncesi eğitimde de dinselleştirme çabalarına giderek hız verildi. Diyanet İşleri Başkanlığı’nın 4-6 yaş grubundaki çocuklara yönelik Kuran kursları, “Okulöncesi eğitime” alternatif model olarak sunuldu, Milli Eğitim Bakanlığı ise eylemsizliği ile okul öncesi eğitime adeta Diyanet’in tekeline bıraktı.

Dini eğitimin okul öncesi kademesinde giderek artan etkisi resmi verilere de yansıdı. 2013 yılında pilot olarak uygulamaya konulan 4-6 Yaş grubu Kuran kurslarının sayısı 2024 itibarıyla 5 bin 988’e ulaştı. 2013 yılında bin 844 olan MEB’e bağlı anaokulu sayısı ise 2024 itibarıyla 3 bin 771 adet artırılabildi.

ÇARPICI ARTIŞ

Pedagogların, “Küçük yaşta verilen dini eğitim, çocukta geri dönülemez zararlara yol açar” uyarısına karşın 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu projesi kalıcı hale getirildi. Diyanet’in kayıtlarına göre, 2015 yılında 554 olan kurs sayısı yıllar itibarıyla katlanarak arttı. Küçük yaşta çocuklara dini eğitim verilen 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursu sayısı 1 Ocak 2024 itibarıyla 5 bin 988’e yükseldi.

MEB’e bağlı anaokulundaki artış hızı ise Diyanet’in küçük yaştaki çocuklara eğitim verdiği Kuran kurslarının artış hızına yetişemedi. Buna göre, 2015 yılında 2 bin 326 olan anaokulu sayısı dokuz yılda yalnızca 3 bin 771 adet artırılarak 6 bin 97’ye ulaşabildi.

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ÖZGÜR ÖZEL: KREŞ AÇMAYA AYNEN DEVAM EDECEĞİZ

CHP Lideri Özgür Özel de kreşlerin kapatılması hakkında konuştu. Özel, “Maksat halkın kreş memnuniyetinin önüne geçmek. Kreş belediyede bin 200 TL. Özelde 20 bin. Bu kreşi kapatmak her babayiğidin harcı değil. Millet ayağa kalktı. Hemen düzeltme yayınladılar. Açıklamaları yazıda ‘kreş geçmemektedir’ oldu. Kreş açmaya devam edeceğiz. Onlar geçim zorluğu çeken ailelerin kreşi. Kreşleri hızla artıracağız. Kimseyi bir başına bırakmayacağız” ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: İBB

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4-6 YAŞ KURAN KURSLARI

Diyanet, 4-6 yaş grubuna eğitim veren Kuran kursları ile yüz binlerce öğrenciye ulaşıyor. 2015 yılında 15 bin 265 öğrencinin eğitim gördüğü 4-6 Yaş Grubu Kuran Kursları’nda eğitim gören öğrenci sayısı 2024’ün ilk yarısı itibarıyla 208 bin 936 ile ifade ediliyor.

• MEB’e bağlı okulöncesi kurumlardaki artış: 3.771

• Diyanet’in 4-6 yaş kurslarındaki artış: 5.434

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NE OLMUŞTU?

Kreşi olan belediyelere gönderilen yazıda valiliklerden, belediyelerin izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri konusunda uyarılması ve yeni yerlerin açılmasının önüne geçilmesi istendi. Muhalefet, “Kreş hizmetlerinin engellenmeye çalışıldığı” gerekçesiyle tepki gösterdi. Bakanlığın kararı öte yandan, “Kadınların çalışma yaşamını katılması engelleniyor” yorumlarına da yol açtı. Bakan Yusuf Tekin’in belediye kreşlerine yönelik kullandığı iddia edilen ifadeler ise tartışmaları daha da alevlendirdi. Bakan Tekin’in, “Kimi belediyelerin kreşlerinde, çocuklara LGBT propagandası yapılmakta. Gereği yapılacak" dedi.