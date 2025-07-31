Nizip Belkız Köyü mesire alanında yangın

Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Belkız Köyü Mesire Alanı’nda bugün öğle saatlerinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın, Gaziantep’in Nizip ilçesine bağlı Belkız Köyü Mesire Alanı’nda çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın sonrası yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında soğutma çalışmalar devam ediyor.

Yangının çıkış nedeni ile ilgili soruşturma başlatıldı.