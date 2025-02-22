Nizip'te Özel ADN Hastanesi’nde şiddet iddiası

Gaziantep’te bulunan özel bir hastanede tedavi gören hastanın sağlık çalışanlarınca şiddete maruz bırakıldığı iddia edildi.

Olay, Gaziantep’in Nizip ilçesinde bulunan Özel ADN Hastanesi’nde meydana geldi.

İddiaya göre, geçtiğimiz hafta hastaneye giden 72 yaşındaki Nefus Eroğlu isimli kadın, hastanenin sağlık çalışanları tarafından şiddete uğradı.

Eroğlu’nun yakınları, darp izlerini fark edince durumu yetkililere bildirdi. Nizip Devlet Hastanesi’nde yapılan muayenede darp raporu verildiği öğrenildi.

Şu an Nizip Devlet Hastanesi yoğun bakımında tedavi gören Eroğlu’nun sağlık durumu ciddiyetini koruduğu öğrenildi.

Mehmet Eroğlu, "Annemizi devlet hastanesine götürdük, ancak yoğun bakımda yer olmadığı için bizi ADN hastanesine yönlendirdiler. ADN hastanenin yoğun bakımına yatırdığımız annemiz burada yaklaşık bir hafta kaldı ve tedavi gördü. Annem bir yıldır siroz tedavisi görüyor. Buraya geldiğimizde annemin kolu kırılmıştı ve vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri vardı. Bizde annemizi alıp Nizip Devlet Hastanesi’ne götürdük. Hastaneden darp rapor aldık" dedi.