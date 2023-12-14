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Nizip’te 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Ajans Haberleri
  • 14.12.2023 23:08
  • Giriş: 14.12.2023 23:08
  • Güncelleme: 14.12.2023 23:08
Kaynak: İHA
Nizip’te 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.
Kaza, Gaziantep’in Nizip ilçesi Kanuni Sultan Süleyman bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvarda ilerleyen iki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motorlardan fırlayan 2 sürücü yaralandı. Nizip Devlet hastanesine kaldırılan 2 sürücüden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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