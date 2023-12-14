Nizip’te 2 motosiklet çarpıştı: 2 yaralı

Gaziantep’in Nizip ilçesinde 2 motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada biri ağır 2 kişi yaralandı.

Kaza, Gaziantep’in Nizip ilçesi Kanuni Sultan Süleyman bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, bulvarda ilerleyen iki motosiklet çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle motorlardan fırlayan 2 sürücü yaralandı. Nizip Devlet hastanesine kaldırılan 2 sürücüden birinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.