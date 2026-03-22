Noa Lang'ın son durumu belli oldu: Maç kaçıracak mı?

Galatasaray’da Noa Lang’ın sakatlık sonrası durumu netlik kazandı. Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanşında Liverpool ile oynanan karşılaşmada sakatlanan Hollandalı futbolcu, yaşadığı talihsiz pozisyonun ardından ameliyat edildi.

Mücadelenin son bölümünde reklam panosuna çarparak sağ baş parmağından sakatlanan Lang, oyuna devam edememişti.

PLANLANAN ŞEKİLDE İLERLİYOR

Yapılan kontroller sonrası İngiltere’de, Galatasaray sağlık ekibinin de katılımıyla operasyon geçiren oyuncunun tedavi süreci planlandığı şekilde ilerliyor.

Parmağında kesik oluşan ancak ciddi bir kopma tespit edilmeyen yıldız futbolcunun iyileşme sürecinin hızlı olması bekleniyor. Bu durum, sahalara dönüş süresini de kısaltmış durumda.

Edinilen bilgilere göre Noa Lang’ın, milli aranın ardından oynanacak Trabzonspor karşılaşmasında forma giymesi yüksek ihtimal olarak görülüyor. Teknik heyetin oyuncunun son durumunu yakından takip ettiği ve nihai kararın maç öncesinde verileceği belirtildi.