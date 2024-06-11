Noam Chomsky'den kötü haber: Konuşma ve yürüme yetisini kaybetti

Dünyanın önde gelen düşünürlerinden Noam Chomsky'nin sağlık durumunun kötüye gitti bildirildi. Öğrencisi ve eski asistanı Bev Stohl, 95 yaşındaki düşünürün yürüme ve konuşma yetilerini kaybettiğini aktardı.

Son iki yüzyılın en büyük düşünürlerinden Noam Chomsky'nin ciddi sağlık sorunları yaşadığı aktarıldı. Chomsky'nin öğrencisi ve eski asistanı Bev Stohl, 95 yaşındaki düşünürün yürüme ve konuşma kabiliyetlerini kaybettiğini ve hayatının geri kalan döneminde kamuoyuna seslenmesinin zor olduğunu söyledi.

Chomsky'nin sağlık durumuna ilişkin ilk tartışmalar, Stohl'un şubat ayında Reddit Forumu'nda paylaştığı mesajla başladı. Aynı zamanda 2022'de yayımlanan 'Chomsky ve ben' kitabının yazarı olan Stohl, Chomsky'nin kendisine gelen aramalara ve maillere yanıt vermemesiyle ilgili çok sayıda mesaj aldığını belirterek sağlık durumunun iyi olmadığını söyledi.

Bunun üzerine İngiltere merkezli Media Lens'in Facebook'tan paylaştığı mesajda, bugüne kadar Filistin'e destek veren açıklamalarıyla bilinen Chomsky'nin İsrail'in katliamlarıyla ilgili açıklama yapmamasının, sağlık durumu açısından endişe verici olduğu aktarıldı.

Bunun üzerine Reddit'teki mesajını güncelleyen Stohl, şu ifadeleri kullandı:

"Konuşma yeteneği henüz açıklayamadığım faktörler nedeniyle karmaşıklaşıyor. Bir ay önce görüştüğüm akrabam onu ​​ziyaret ettiğinde iletişim kurmadı. O, ayakta durabilen biri değil. Bunun ne kadar süreceğinden emin değilim. O acı çekmiyor."

Stohl, Chomsky'nin ailesinin daha fazla bilgi paylaşılmasını istemediğini de sözlerine ekledi. Chomsky'nin ailesi, konuyla ilgili kendileriyle iletişim kuran TIME Dergisi'ne de konuşmadı.

Chomsky, yaklaşık 1 yıldır kamuoyu önünde herhangi bir konuda konuşmadı.