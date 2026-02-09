Noam Chomsky'nin eşinden Epstein açıklaması

Son yüzyılın en popüler düşünür ve aktivistlerinde Noam Chomsky'nin eşi Valeria Chomsky, ABD'de çocuklara yönelik cinsel istismar ağı kurduğu gerekçesiyle yargılandığı sırada hapishanede ölü bulunan milyarder Jeffrey Epstein ile eşinin ilişkisi hakkında açıklama yaptı.

97 yaşındaki dilbilimci ve filozof Noam Chomsky ile Epstein arasındaki temaslar, ABD Adalet Bakanlığı tarafından kamuoyuna açıklanan belgelerde ikili arasındaki ilişkiye dair ayrıntıların yer almasının ardından yeniden tartışma konusu oldu.

Epstein’in 2019 yılında fuhuş ağı kurmakla suçlanarak yeniden gündeme gelmesi üzerine Chomsky’den kamuoyuna nasıl yanıt vermesi gerektiği konusunda görüş istediği ortaya çıkmıştı. Epstein’in bir iş ortağına gönderdiği ve “Noam” imzasını taşıyan mesajda Chomsky’nin, “Basında ve kamuoyunda size nasıl korkunç şekilde davranıldığını izledim. Bunu söylemek acı verici ama bence en iyi yol görmezden gelmek” dediği görülmüştü.

Chomsky, mesajında şu ifadeleri kullanmıştı:

“Akbabaların asıl istediği şey kamuoyuna açık bir yanıt; bu da zehirli saldırıların önünü açar. Bunların çoğu sadece ilgi peşindeki kişilerden ya da türlü tuhaf tiplerden gelir. Bu, özellikle kadınlara yönelik istismar konusunda gelişen ve artık bir suçlamayı sorgulamanın bile cinayetten beter görüldüğü histeri ortamında daha da geçerli.”

“GEÇMİŞİNİ ARAŞTIRMAMAKLA İHMALKÂR DAVRANDIK”

Noam Chomsky, Epstein’in 2008 yılında reşit olmayan bir kişiye yönelik fuhuş suçlamasını kabul etmesine rağmen onunla temasını sürdürmesiyle dikkat çekmiş ve eleştiri toplamıştı. Valeria Chomsky, bu gelişmeden haberdar olduklarını kabul ederken Epstein’in suçlarının kapsamını Temmuz 2019’daki ikinci tutuklamasına kadar tam olarak kavrayamadıklarını öne sürdü.

“Onun geçmişini derinlemesine araştırmamakta ihmalkar davrandık. Bu ciddi bir hataydı ve bu yanlış muhakeme nedeniyle ikimiz adına özür diliyorum” diyen Valeria Chomsky, eşinin 2023’te geçirdiği ağır felçten önce aynı duyguları paylaştığını da aktardı.

Epstein'ın, Noam Chomsky ile ilişki kurmak için 'manipülatif' davrandığını belirten Valeria Chomsky, “Epstein, davasına ilişkin manipülatif bir anlatı kurdu ve Noam bunu iyi niyetle doğru sandı. Bugün bunun, Epstein'in Noam gibi bir ismi kendi itibarını onarmak için kullanma planının parçası olduğu açık" dedi.

“ADAYA HİÇ GİTMEDİK”

Valeria Chomsky, çiftin Epstein’in New York’taki evinde verilen akşam yemeklerine katıldığını, New York ve Paris’teki dairelerinde kaldıklarını, New Mexico’daki çiftliğinde yemek yediklerini ve onunla çeşitli akademik etkinliklerde bir araya geldiklerini doğruladı. Ancak Epstein’in adasına hiçbir zaman gitmediklerini ve orada yaşananlardan haberdar olmadıklarını söyledi.

"FARKINDA OLMADAN TRUVA ATINA KAPIYI AÇTIK"

Chomsky ile Epstein’in 2015 yılında tanıştığını aktaran Valeria Chomsky, Epstein’in 2008’de reşit olmayan bir kişiye yönelik suçlamaları kabul ettiğinden o dönemde haberdar olmadıklarını da belirtti. Valeria Chomsky, Epstein’in kendisini bilime ilgi duyan bir 'hayırsever' olarak tanıttığını ifade etti ve şunları yazdı:

“Bu şekilde kendini sunarak Noam'ın ilgisini çekti ve yazışmaya başladılar. Farkında olmadan Truva atına kapıyı açtık. Epstein, Noam'ı hediyelerle ve onun yıllardır çalıştığı alanlarda ilgi çekici tartışma fırsatları yaratarak çevrelemeyi başladı. Bunun bizi tuzağa düşürmeye ve Noam'ın savunduğu değerlere zarar vermeye yönelik bir strateji olduğunu fark edememiş olmaktan pişmanız.”