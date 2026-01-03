Nobel Barış Ödülü alan Machado, ABD'nin ülkesine müdahalesini savundu

Nobel Barış Ödülü alan Venezula kökenli Maria Corina Machado, ABD'nin ülkesine askeri müdahalesini savunarak, takipçilerine, "Uyanık ve örgütlü kalalım, yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun" çağrısı yaptı.

Machado, sosyal medyadan açıklamada, ABD'nin askeri müdahalesi ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'yu alıkoymasıyla ilgili "ABD'nin, hukuku savunma sözünü yerine getirdiğini" belirtti.

Venezuela'da "düzeni yeniden sağlayacaklarını" öne süren Machado, siyasi tutsakları serbest bırakacaklarını ifade etti.

Machado, ABD müdahalesi için "olması gerekenin olduğunu" savundu.

Venezuelalı muhalif lider Machado, son seçimleri kazandığını iddia ettiği Edmundo Gonzalez'in "anayasal görevi üstlenmesi ve ordu tarafından kabul edilmesi gerektiğini" dile getirdi.

Muhalefetin hareketliliğine işaret eden Machado, "Bugün görevimizi yerine getirmeye ve iktidarı ele geçirmeye hazırız. Yakında duyuracağımız şeyleri uygulamaya hazır olun" ifadelerini kullandı.

2025 NOBEL ÖDÜLÜNÜ ALAN MACHADO, NETANYAHU DESTEKÇİLİĞİYLE BİLİNİYOR

İki yılı aşkın süredir Gazze'de soykırım yapan İsrail'e destek veren Venezuelalı muhalif siyasetçi Maria Corina Machado'nun 2025 Nobel Barış Ödülü'ne layık görülmesi tepkilere yol açmıştı.

Machado, Ekim 2023'ten itibaren İsrail'in Gazze'ye yönelik soykırım sürecinde Tel Aviv yönetimine desteğini dile getirmişti.

Ödülü aldıktan sonra Machado ayrıca, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'yu arayarak İsrail'in 67 binden fazla Filistinlinin ölümüne neden olan Gazze saldırıları sırasında aldığı "kesin kararlardan" dolayı tebrik etmişti.