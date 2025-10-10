Giriş / Abone Ol
Nobel Barış Ödülü'nü alan Machado, ödülünü Donald Trump'a ithaf etti

2025 Nobel Barış Ödülü’nü kazanan Venezuelalı Maria Corina Machado, "davamıza destek verdi" diyerek ödülünü ABD Başkanı Donald Trump’a ithaf etti.

Dünya
  • 10.10.2025 17:08
  • Giriş: 10.10.2025 17:08
  • Güncelleme: 10.10.2025 17:31
Kaynak: Haber Merkezi
Fotoğraf: DepoPhotos

Machado, "Venezuela halkının demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadele ve diktatörlükten demokrasiye adil ve barışçıl geçiş sağlamak için verdiği çabaları" dolayısıyla ödülün sahibi oldu.

Ödülünü Donald Trump'a ithaf ettiğini sosyal medya hesabından duyuran Machado, şunları kaydetti:

"Tüm Venezuelalıların mücadelesinin bu şekilde tanınması, görevimizi tamamlama yönündeki kararlılığımıza güç katıyor: Özgürlüğü fethetmek.

Zaferin eşiğindeyiz ve bugün her zamankinden daha fazla, Özgürlük ve demokrasiyi elde etmek için başlıca müttefiklerimiz olarak Başkan Trump’a, Amerika Birleşik Devletleri halkına, Latin Amerika halklarına ve dünyanın demokratik uluslarına güveniyoruz.

Bu ödülü, acı çeken Venezuela halkına ve davamıza verdiği kararlı destekten ötürü Başkan Trump’a adıyorum!"

TRUMP NOBEL ALAMADI, BEYAZ SARAY'DAN TEPKİ

Beyaz Saray İletişim Direktörü Steven Cheung, sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2025 Nobel Barış Ödülü'nün Maria Corina Machado'nun kazanmasına ilişkin açıklamada bulundu.

Trump'ın barış anlaşmaları yapmayı ve savaşları bitirmeyi sürdüreceğini belirten Cheung, "(Trump) O, insancıl bir yüreğe sahip ve bir daha asla onun gibi iradesiyle dağları yerinden oynatabilecek birisi gelmeyecek" ifadesini kullandı. Cheung, Trump'ın ödülü kazanmamış olmasına atfen, "Nobel Komitesi, barıştan çok siyaseti ön planda tuttuklarını kanıtlamıştır" görüşünü paylaştı.

TRUMP'IN NOBEL'E ADAY GÖSTERİLMESİ

Pakistan, Hindistan ile yaşanan son krizde üstlendiği "diplomatik rol ve liderlik" dolayısıyla ABD Başkanı Trump'ı 2026 Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump'ı Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterdiğini söyleyerek adaylık mektubunu Trump'a teslim etmişti.

Kamboçya, Tayland ile yaşanan sınır çatışmalarının sona ermesi için sağlanan ateşkes anlaşmasına katkısı dolayısıyla Trump'ı resmi olarak Nobel Barış Ödülü'ne aday göstermişti.

Gabon, Gine-Bissau, Liberya, Moritanya ve Senegal'den oluşan 5 Afrika ülke lideri de ABD Başkanı Trump'ın dünya barışına katkılarından dolayı Nobel'e aday gösterilmesini desteklediklerini açıklamıştı.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, bölge barışına katkıları dolayısıyla Trump'ı "Nobel Barış Ödülü'ne" aday göstermeyi düşündüklerini duyurmuştu.

Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff, kabine toplantısında ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödülü almayı hak ettiğini düşündüğünü söylemiş, Trump'ın bugüne kadar 7 savaşı durdurduğunu savunmuştu.

MARİA CORİNA MACHADO KİMDİR?

1967’de Caracas’ta doğan Maria Corina Machado, endüstri mühendisidir; sivil toplumda Súmate seçim izleme hareketinin kurucularındandır (2002) ve Vente Venezuela hareketinin ulusal koordinatörüdür. 2011–2014 arasında Ulusal Meclis’te görev yaptı; 2010’ların ve 2020’lerin kriz yıllarında muhalefetin önde gelen yüzlerinden biri oldu.

