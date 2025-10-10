Giriş / Abone Ol
2025 Nobel Barış ödülü Venezuelalı siyasetçi Maria Corina Machado'ya verildi.

Dünya
Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu.

Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı Maria Corina Machado'ya vermeye karar verdi.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Maria Corina Machado'ya verildi

1967’de Caracas’ta doğan Maria Corina Machado, endüstri mühendisidir; sivil toplumda Súmate seçim izleme hareketinin kurucularındandır (2002) ve Vente Venezuela hareketinin ulusal koordinatörüdür. 2011–2014 arasında Ulusal Meclis’te görev yaptı; 2010’ların ve 2020’lerin kriz yıllarında muhalefetin önde gelen yüzlerinden biri oldu.

2025 Nobel Barış Ödülü kimin oldu? Maria Corina Machado kimdir?
