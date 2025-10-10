Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu

2025 Nobel Barış Ödülü'nün sahibi belli oldu.

Norveç Nobel Komitesi, 2025 Nobel Barış Ödülü'nü Venezuelalı Maria Corina Machado'ya vermeye karar verdi.

2025 Nobel Barış Ödülü, Venezuela'nın demokratik haklarını savunmak için verdiği mücadeleden dolayı Maria Corina Machado'ya verildi

The Norwegian Nobel Committee has decided to award the 2025 #NobelPeacePrize to Maria Corina Machado for her tireless work promoting democratic rights for the people of Venezuela and for her struggle to achieve a just and peaceful transition from dictatorship to… pic.twitter.com/Zgth8KNJk9 — The Nobel Prize (@NobelPrize) October 10, 2025

1967’de Caracas’ta doğan Maria Corina Machado, endüstri mühendisidir; sivil toplumda Súmate seçim izleme hareketinin kurucularındandır (2002) ve Vente Venezuela hareketinin ulusal koordinatörüdür. 2011–2014 arasında Ulusal Meclis’te görev yaptı; 2010’ların ve 2020’lerin kriz yıllarında muhalefetin önde gelen yüzlerinden biri oldu.