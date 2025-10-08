Nobel Kimya Ödülü'nü kazanan 3 isim belli oldu

2025 Nobel Kimya Ödülü'nün "metal-organik çerçevelerin geliştirilmesi" çalışmaları sebebiyle Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar M. Yaghi'ye verilmesi kararlaştırıldı.

Nobel Ödülleri'nin resmi sitesinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"2025 Nobel Kimya Ödülü, metal-organik çerçeveleri (MOF) geliştiren Susumu Kitagawa, Richard Robson ve Omar Yaghi'ye verildi. Bu çığır açan buluş, kimyagerlere önemli zorlukları çözmek için yeni fırsatlar sunmaktadır.

Günümüzde şirketler, MOF'ları seri üretip ticarileştirmek için yatırım yapmaktadır. Bu malzemeler halihazırda elektronik endüstrisinde zehirli gazları yakalamak, kimyasal silahları etkisiz hale getirmek ve sanayi tesislerinden karbondioksit emisyonlarını azaltmak gibi alanlarda test edilmekte ve kullanılmaktadır. Geniş potansiyelleri nedeniyle bazı araştırmacılar, MOF'ların '21. yüzyılın malzemesi' olacağını düşünmektedir."