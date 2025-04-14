Nobel ödüllü yazar Mario Vargas Llosa hayatını kaybetti

Perulu Nobel Edebiyat Ödüllü yazar Mario Vargas Llosa, 89 yaşında hayatını kaybetti.

Çocukları Alvaro, Gonzalo ve Morgana tarafından imzalanan ve Alvaro tarafından X'te yayınlanan mektupta, "Babamız Mario Vargas Llosa'nın bugün Lima'da, ailesinin yanında huzur içinde vefat ettiğini derin bir üzüntüyle duyuruyoruz" denildi.

Mektupta şu ifadeler yer aldı:

"Aramızdan ayrılışı dünyanın dört bir yanındaki akrabalarını, dostlarını ve okurlarını üzecek ama umuyoruz ki onlar da bizim gibi, uzun, macera dolu ve verimli bir yaşam sürdüğü ve arkasında kendisinden daha uzun yaşayacak bir eser bıraktığı gerçeğiyle teselli bulacaklardır."

MARİO VARGAS LLOSA KİMDİR?

Mario Vargas Llosa 28 Mart 1936'da Peru’nun Arequipa bölgesinde doğdu.

İlk eseri 1952 yılında basılan Llosa, ilerleyen yıllarda gazetecilik ve televizyonculuk yaptı. "Cuadernos de Composiction" ile "Literatura" dergilerinin yayın kadrosunda yer aldı.

1959-1966 arasında Paris’te yaşadı. İlk romanı "Kent ve Köpekler" 1963'te yayınlandığında büyük ilgi gördü. Birçok dile çevrildi.

3 yıl Londra’da yaşadı. 1969'da ABD'de Washington Üniversitesi'nde ders verdi. 1970'te Barselona'ya yerleşti. 1974'te ise Lima'ya döndü.

Aktif olarak siyasetin içinde yer alan Llosa'nın görüşleri giderek komünizmden liberalizme kaydı.

1990'da liberal merkez sağ koalisyon Demokratik Cephe'nin desteğiyle Peru cumhurbaşkanlığı için yarıştı, ancak ikinci turda sağcı popülist Alberto Fujimori'ye kaybetti

Yazar, “iktidar yapılarının haritasını çıkarması ve bireysel direniş, isyan ve başarısızlığa dair keskin imgeleri nedeniyle” 2010 Nobel Edebiyat Ödülü'nü kazandı.

2021 yılında Académie Française'e seçildi.