Nöbet alanı yıkıldı

Kanal İstanbul güzergâhındaki Başakşehir’e bağlı Şahintepe Mahallesi’nde kentsel dönüşüm sorunları sürüyor. Yıllardır barınma hakları için mücadele eden Şahintepelilerin, tapulu arazileri için nöbet tuttukları kulübe dün zabıtalar eşliğinde yıkıldı. Aynı şekilde tapulu garajlar ve kömürlükler de yerle bir oldu.

Mahallelilerden Tayfur Çetinkaya “Tüm kentsel dönüşüm yetkilerinin AKP’li Başakşehir Belediye Başkanı Yasin Kartoğlu’na devredilmesine karşı halk yargı yoluyla itiraz ederek yürütmeyi durdurmuştu. Ancak halkla birleştiğimiz alanlara saldırıyorlar. Biz mücadelemizi sürdüreceğiz” dedi.