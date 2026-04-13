‘Nöbetimiz halkın olanı korumak için’

Haber Merkezi

Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne ait Meslek Fabrikası’na yönelik el koyma girişimine karşı başlatılan nöbet, 7’nci gününü geride bıraktı. KESK İzmir Şubeler Platformu, dün nöbet alanına giderek direnişe destek ziyaretinde bulundu.

Platform üyeleri, Halkapınar Aktarma İstasyonu’ndan “Birleşe birleşe kazanacağız”, “Fabrika halkındır devredilemez” sloganları ile fabrika önüne yürüdü. KESK İzmir Dönem Sözcüsü Hamdi Çalık, İzmir halkına ait olan Meslek Fabrikası’na haksız, hukuksuz ve keyfi bir şekilde el konulmasına karşı bir araya geldiklerini belirterek "Ülkemizin her köşesinde köylüler topraklarını, havasını, suyunu, ağaçlarını, hayvanlarını talancılardan korumak için direniştedir, nöbet tutmaktadır.

Hak savunucuları ülkenin dört bir yanında doğanın talan edilmesine, çevrenin tahrip edilmesine karşı direniştedir, nöbet tutmaktadır. Emekliler insanca yaşanabilir bir ücret talebiyle direniştedir. İşçiler, emekçiler insanca çalışma koşulları ve insanca yaşanabilir bir ücret talebiyle direniştedir. Hak savunucuları başkasına ait olanı değil, kendisine ait olanı korumak için nöbet tutmaktadır. Bizler de başkasına ait olanı değil, İzmir halkına ait olanı korumak ve kurtarmak için nöbetteyiz” dedi.

Fabrikaya el konulmasının hukuka aykırı olduğunun altını çizen Çalık, “Bu müdahalenin muhatabı; yoksul bırakılmış, gelecek umudu elinden alınmış gençlerdir, işçilerdir, işsizlerdir’’ dedi. ‘‘Bütün baskılara karşı hak, hukuk, adalet mücadelemizden vazgeçmeyeceğiz’’ ifadeleriyle sözlerini sürdüren Çalık, ‘‘Yaşasın hak, hukuk, adalet mücadelemiz” diye konuştu. Açıklamanın ardından konuşma yapan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ise tesisin hâlâ polis barikatlarıyla kapalı tutulmasına tepki gösterdi.

Hukuki sürecin devam ettiğini belirten Tugay, ‘‘Oldubittiye getirip burayı tahliye etmeye çalışmayın’’ dedi. Tugay ayrıca, içeride belediyeye ait yüksek değerli malzemelerin yanı sıra çalışanlar ve kursiyerlere ait kişisel eşyaların bulunduğunu belirtti.