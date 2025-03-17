Nöbetleşe zeytin savunması

Maraş merkezli 6 Şubat depremlerinin ardından pek çok kentte yurttaşların tarım arazileri ve zeytinliklerinin alelacele kamulaştırması sürüyor. Hatay’ın Antakya ilçesi Dikmece Mahallesi’nde, TOKİ’lere yol için çok sayıda zeytinliklere “Geçici el koyma” kararı verildi. Kamulaştırmaya karşı çıkan Dikmeceli dört yurttaş, önceki gün “kolluk kuvvetine mukavemet etmekten” gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan bir kişi savcılıktan serbest bırakılırken, üç kişi ise mahkemeye sevk edildikten sonra serbest bırakıldı. Yurttaşlar, arazileri için mücadelelenin süreceğini söyledi.

Gözaltına alınan kişiler arasında bulunan Yasir Zorman, “Bizim tarlamız hakkında hiçbir kamulaştırma kararı yokken alanımıza girip zeytin ağaçlarımızı söktüler. Biz buna karşı çıkmak isteyince gözaltına alındık. Tarlamızda kesim devam ediyor. Zeytin ağaçlarımızın neredeyse tamamını kestiler. Tarla hala bizim tapulu malımız ama ağacımız yok, ortasına da direk diktiler. Resmen tarlamızı gasp ettiler. Biz geçimimizi zeytinlerle sağlıyorduk ve şu anda ne yapacağımızı bilmiyoruz. Ayakta kalmaya çalışacağız” dedi.

500 AĞAÇ KESİLDİ

Dikmece’de yaşayan Meryem Kutlu ise “Önceki gün eş zamanlı birkaç farklı zeytinliğe birden girdiler. Bu alanların tamamı tapulu zeytinlikler ve hiçbiri için herhangi bir kamulaştırma kararı yok. Bizlere, bu alanların sahiplerine hiçbir tebligat gelmedi. İlk girilen tarlada aynı aileden 4 kişi gözaltına alındı. Daha sonra bize haber geldi ve babamın tarlasına girildiğini ve o sırada başka bir yakınımızın daha zeytinliğine girildiğini öğrendik. Biz zeytinliklerimizin kesilmemesi için nöbet tutarken gözaltına alınan kişilerin tarlalarındaki ağaçların kesildiğini gördük. 2 gün boyunca orada ağaçları kestiler. Yaklaşık 500 ağaç kesilmiş oldu” dedi.

VERESİYE KAMULAŞTIRMA

Kesim yapmaya çalışan kişilere kendilerini ifade ettiklerini ve haklarının olduğunu anlattıklarını söyleyen Kutlu, “Bize bu şekilde kesime devam edeceklerini söylediler. Şu anda bizim tarlamızda kesim yok ancak ağaçların kesimi başka yerlerde devam ediyor. Sürekli nöbetleşe bir şekilde tarlalara gidip geziyoruz. Zeytinliğimizi vermek istemiyoruz. Ağaçların kesilmesini istemiyoruz. Şu an yapılan ama zeytin katliamı. Ağaçların kesimini engellemek için mücadele edeceğiz. O zeytinlerden bizim geçim kaynağımız” diye konuştu.

Avukat Ecevit Alkan, “Olağanüstü hâl Mayıs 2023’te bitti. Ne valinin ne de Cumhurbaşkanı’nın böyle bir yetkisi yok. El koyma kararından yurttaşın da haberi olmadığını yok. Ayrıca böyle kamulaştırma olmaz. Anayasa’da kamulaştırma şartları belli. Kamulaştırma yaptığın arazinin bedelini hemen ödersin. Burada el koyuyor, ödemeyi sonra yaparız diyorlar. Veresiye kamulaştırma yapılıyor’’ ifadelerini kullandı.