Nöbetteki Hacettepe Üniversitesi öğrencileri: İsmail Arı daima yanımızda oldu

Hacettepe Üniversitesi öğrencilerinin, uzaklaştırma cezalarına karşı başlattıkları nöbet, bayramın ardından devam ediyor. Öğrenciler, “Her zaman yanımızdaydı” diyerek tutuklanan muhabirimiz İsmail Arı’ya destek verdi.

Hacettepe Üniversitesi Rektörlüğü'nün 19 Mart’ta protestolara katılan öğrencilere verdiği 4 yıla varan uzaklaştırma cezalarına ve soruşturmalara karşı öğrencilerin başlattığı eğitim nöbeti 9’uncu gününü tamamladı. Öğrenciler; nöbetlerini, davalarını, dayanışmalarını haberleştiren muhabirimiz İsmail Arı’ya destek açıklamasında bulundu.

Öğrenciler tarafından yapılan açıklamada, “Nöbetimizin 9'uncu gününü tamamladık. Bütün uzaklaştırma alan arkadaşlarımız okullarına dönene kadar nöbetimizi sürdüreceğiz. Hacettepe öğrencileri daima baskıların, bütün soruşturmaların karşısında olmaya devam edecek” denildi.

İSMAİL ARI'YA DESTEK

Hukuksuzca tutuklanan BirGün muhabiri İsmail Arı’nın yanında olduklarını söyleyen öğrenciler, “Hacettepelinin daima yanında olan, öğrencinin sesini her şekilde yükseltmeye çalışan İsmail Arı gözaltına alındı, ardından gece saatlerinde tutuklanarak cezaevine gönderildi. Biz İsmail Arı'nın yanındayız çünkü daima kendisi de bizim yanımızda olmuştu. İsmail Arı bir gazetecidir, gazetecilik yapmak suç değildir. Hacettepeli bütün baskıların, bütün eşitsizliklerin karşısında durmaya devam edecek” ifadelerini kullandı.