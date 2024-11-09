Nöbetten çıkan hemşire, otomobiliyle sulama kanalına düştü
Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan hemşire tedavi altına alındı.
Kaynak: AA
Kayseri'de nöbetten çıkan hemşire, kullandığı otomobilinin kanala düşmesi sonucu yaralandı.
N.S. yönetimindeki otomobil, Melikgazi ilçesi Yıldırım Beyazıt Mahallesi Dr. Sami İpek Caddesi'nde kanalın bariyerlerine çarptı.
Bariyerleri aşarak kanala düşen otomobilin sürücüsü N.S, yaralandı.
Ambulansla Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan sürücü, tedavi altına alındı.
Kazanın, hemşire olan N.S'nin çalıştığı hastanedeki nöbetten çıkıp evine dönerken meydana geldiği öğrenildi.