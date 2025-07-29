Norbury’den yeni bir yolculuk

Büyük Panda ve Küçük Ejderha kitapları ile yayımlandığı tüm ülkelerde ve Türkiye'de sevilen İngiliz yazar James Norbury, iç dünyamıza seslenen yeni bir eserle karşımızda.

Norbury'nin hem yazıp hem de resimlediği yeni kitabı Zen Öğreten Kedi, okuyucuyu sade, şiirsel ve derinlikli bir yolculuğa davet ediyor.

Bu "yaşsız" kitapta Norbury, Budizm felsefesinden ilham alan anlatımını bu kez bir kedinin gözünden sunuyor. Zen Öğreten Kedi, yolda karşılaştığı hayvanlara Zen öğretileri aktaran bir kedinin hikâyesi üzerinden ilerliyor. Yolculuk boyunca verilen mesajlar, doğadan ve gündelik yaşamdan örneklerle sadeleştiriliyor; okuru düşüncelere sevk ederken aynı zamanda içsel bir huzur sunuyor.

Yazar, farklı hayvanların hikayeleri üzerinden okurlara hem düşündürücü hem de ilham verici mesajlar sunuyor.

Eser, doğrudan öğütler vermek yerine okurunu düşünmeye davet ediyor. Her karakterin karşılaştığı durumlar ve kedinin verdiği yanıtlar, Zen’in özünü sezdiriyor: Dikkatli olmak, yavaşlamak ve dönüşümün doğal sürecine güvenmek... Norbury'nin yeni eseri, özellikle belirsizliklerle dolu bir dünyada yolunu arayan herkes için bir pusula niteliği taşıyor. Hem çocuklara hem yetişkinlere seslenebilen diliyle, evrensel bir anlatı kurmayı başarıyor. Kitap, yalnızca bir kitap değil; bir davet. Sessizleşmeye, hissetmeye ve kendi iç sesini duymaya... Hem görsel hem de manevi açıdan doyurucu olan Zen Öğreten Kedi, hız içinde yavaşlamayı unutan herkes için bir durak, bir nefes, bir hatırlatma niteliğinde.