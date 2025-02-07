Nordik Film Günleri’nde 5 etkileyici yapım ücretsiz

Sercan SİNECAN

Beyoğlu Sineması’nın uzun süredir devam eden ve büyük ilgi gören Ülke Sineması Programı, 7-9 Şubat’ta Nordik Film Günleri’ni sinema tutkunlarıyla ücretsiz buluşturacak. Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç ve İsveç’ten 5 etkileyici yapımın yer aldığı seçki, Nordik sinemasının büyüleyici zenginliğini ve çeşitliliğini perdeye taşıyacak.

Seçkide yer alan her bir film, Nordik coğrafyasının derinliklerinden süzülen eşsiz kültürel bakış açılarını ve anlatı geleneğini sinematik bir dille keşfe davet ediyor. İBB Kültür'ün hazırladığı Nordik Film Günleri seçkisi, 7 Şubat saat 19.00’da Benedikt Erlingsson’un yönettiği İzlanda yapımı “Woman at War” ile başlayacak.

Program kapsamında 8 Şubat saat 15.00’te Espen Sandberg’ imzalı Norveç yapımı “Amundsen”, saat 19.00’da ise Virpi Suutari’nin yönettiği Finlandiya yapımı “Bir Zamanlar Ormanda” gösterilecek. 9 Şubat saat 15.00’te Ruben Östlund imzalı İsveç yapımı “Hüzün Üçgeni”, saat 19.00’da ise Gustav Möller’in Danimarka yapımı “Suçlu” filmleri izleyiciyle buluşacak. Ücretsiz biletler İstanbul Senin uygulaması üzerinden temin edilebilir. Beyoğlu Sineması’nın tüm etkinlik programına ise İBB Beyoğlu Sineması sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.