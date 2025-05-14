‘Normal’ doğum dayatması

Kadın cinayetleri ve kadına yönelik şiddetle ilgili etkili bir çözüm üretemeyen, çocukların eğitim ve beslenme sorunlarına kalıcı politikalar geliştiremeyen AKP iktidarı, kadınların nasıl doğuracağına karışıyor. “Normal doğum teşviki” adı altında başlatılan politikalar, kadınların bedenine yönelik bir müdahale olarak karşımıza çıkıyor.

Sağlık Bakanlığı’nın 12 Mayıs Ebe ve Hemşireler Günü Programı’nda yaptığı açıklamalar, tartışmaları yeniden alevlendirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, normal doğumu teşvik edecek yeni bir kampanya başlattıklarını duyurdu. Memişoğlu, “Ebelerimizi anne adaylarımızı motive ederek, doğal olan normal doğumu yapmaları için bir kampanya ve çalışma içindeyiz. Yakın zamanda bununla ilgili bir mobil uygulamaya geçeceğiz” diyerek doğum biçimine yönelik müdahalenin sinyallerini bir kez daha verdi. Kadın hakları savunucuları, Bakanlığın açıklamalarına tepki göstererek “Kadınların bedenine müdahale etmek, onların doğum hakkına ipotek koymaktır” dedi.

Sol Feminist Hareket’ten Dilara Kurtuluş şunları söyledi: “Tek adam rejimi her gün başka bir hamleyle kadınlara ‘doğurun’ dayatmasında bulunuyor. Kadınların yaşam hakkının hedef alındığı bir ülkede kadınların gündemi çocuk doğurmak değil. İktidarın sorumluluğu ise doğum teşvikleri değil ‘eşit ve özgür bir yaşamı’ garanti altına almak. Kadınların anne olup olmayacağına, kaç çocuk doğuracağına kadınlar karar verebilir. Bugün nüfus düşüyor diye telaşa düşenler eğitimin, sağlığın geldiği noktaya baksınlar. Kamuculuğun kırıntılarını yok etme yolunda ilerleyen rejim bu hamlelerle doğum hızını artıramaz.”

∗∗∗

BASKI GİDEREK ARTIYOR

Bakanlığın son aylarda dikkat çeken çalışmaları ve açıklamaları şöyle:

• Bakanlık, ‘Ayakta Teşhis ve Tedavi Yapılan Özel Sağlık Kuruluşları Hakkında Yönetmeliği’ni güncelledi. Ameliyathanesi bulunmayan tıp merkezlerinde doğum ünitesine müsaade edilmeyeceği ve tıp merkezlerinde planlı sezaryen yapılamayacağı belirtildi.

• Süper Lig’de erkek sporcular, Bakanlığın “Doğal Olan Normal Doğum” kampanyasını destekleyen pankartla sahaya çıktı.

• Bakanlık reklam filmleriyle peş peşe “normal” doğum güzellemesi yaptı.

∗∗∗

2 KADIN ÖLDÜ

Vajinal doğum tartışmaları sürerken kadınlar bir bir hayattan koparılıyor. Dün Osmaniye ve Kırklareli’de 2 kadın hayatını kaybetti.

• Osmaniye’de Nura Zemzem adlı Suriyeli kadın oğlu tarafından öldürüldü.

• Kırklareli’de Aysel S., Hacı T. tarafından silahla vurularak katledildi.