“Normal doğum” pankartına tepki büyüyor: Sağlık Bakanı ‘normal’ buldu

Sivassporlu futbolcuların, Sağlık Bakanlığı’nın “Doğal Olan Normal Doğum” kampanyasını destekleyen pankartlara sahaya çıkmasına yönelik tepkiler sürüyor.

Erkek futbolcuların yer aldığı maçlarda doğum yöntemlerine dair mesaj verilmesi hem kadınlardan hem de sosyal medya kullanıcılarından büyük tepki gördü.

Kulüplerin, kadınların bedenine dair bir kampanyaya destek vermesi “akıl verme” ve “cinsiyetçi dayatma” olarak nitelendirildi.

Kadınlar, “normal doğum” ifadesine tepki göstererek doğum biçiminin bireysel, tıbbi ve sosyolojik koşullara göre belirlenmesi gerektiğini vurguladı.

"SANA MI SORACAĞIZ!"

Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu sosyal medyadan "Tamam, siz "normal" doğum yaparsınız o zaman" tepkisini gösterirken Kadın Koalisyonu ise kampanyayı, “Ayağının topuyla kadınların işine karışma! Sana mı soracağız!” diyerek protesto etti.

Tamam, siz "normal" doğum yaparsınız o zaman. pic.twitter.com/jXw0do8Mpu — Kadın Cinayetlerini Durduracağız Platformu (yeni) (@kcdplatformu) April 13, 2025

SAĞLIK BAKANI: "NORMALDİR"

Sivassporlu futbolcuların Fenerbahçe maçı öncesi sahaya çıkarken “Doğal olan normal doğum” mesajına kadınların ve sağlık örgütlerinin tepkisinin sorulduğu Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, "Normaldir. Futbol maçına sadece erkekler mi geliyor arkadaşlar?" diye yanıt verdi.